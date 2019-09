Tourisme Bécancour dresse son bilan de la saison 2019

Le tourisme se porte bien à Bécancour! Effectivement, pour une deuxième année consécutive, les statistiques démontrent que les activités opérées par l’organisation sont à la hausse en termes d’achalandage.

Le Bureau d’information touristique, situé à Saint-Grégoire, et le bureau satellite, au quai de Sainte-Angèle, ont accueilli 12 544 touristes depuis le 1er janvier 2019, soit une augmentation de 3,45 % de plus qu’en 2018. Près de 50 % de la clientèle provient de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les informations touristiques sur d’autres régions et le territoire de Bécancour restent parmi les demandes les plus souvent comptabilisées. C’est respectivement 22 % et 17 % de la clientèle qui s’informe sur les activités offertes et les circuits en vélo du territoire. En 2019, les vacanciers de l’Ontario, des États-Unis, de la France et de l’Allemagne sont plus nombreux à avoir visité les préposées à l’accueil de Tourisme Bécancour cette saison. Des touristes thaïlandais et espagnols ont aussi foulé la porte du bureau d’information touristique de Saint-Grégoire.

Service de navette fluviale

Le service de navette fluviale entre Bécancour et Trois-Rivières a, quant à lui, attiré près de 2 738 usagers répartis sur dix semaines d’opération, soit 13,25 % de plus que l’an dernier. À noter que près de 78,3 % des utilisateurs proviennent de Trois-Rivières et se dirigent vers Bécancour. Cette tangente est à la hausse, puisqu’en 2018, 70 % de la clientèle de la navette fluviale empruntait le trajet Trois-Rivières en direction de Bécancour. 106 cyclistes de plus que l’été dernier ont emprunté la navette fluviale, ce qui est une augmentation considérable.

Le trolley de Tourisme Bécancour

Proposant quatre différents circuits guidés tous les week-ends de l’été, le trolley de Tourisme Bécancour se révèle un succès estival avec ses 993 utilisateurs. De ces utilisateurs, 80 % sont des usagers de la navette fluviale. Parmi les quatre circuits suggérés, plus de 35 % des usagers ont effectué le circuit no.4, qui interpellait majoritairement les familles. Le trolley, acquis par la Ville de Bécancour pour l’été 2019, est véritablement un des bons coups de la saison et a permis de faire rayonner Bécancour touristiquement. D’ailleurs, de nombreux organismes et entités se prévalent du véhicule rouge et vert, et ce, en location auprès de la municipalité afin de vivre cette expérience unique!

De nouveaux outils numériques en 2020

Tourisme Bécancour a accueilli moins de groupes organisés que les dernières années, en 2019. Une nouvelle brochure charme, ainsi qu’une brochure corporative composeront les outils 2020 de Tourisme Bécancour afin d’être distribuées auprès de plusieurs organisations et associations au Québec pour séduire cette clientèle davantage.

De nouveaux outils numériques seront créés, en 2020, afin d’améliorer l’image, le contenu, le ton et la stratégie de communication de Tourisme Bécancour. Ainsi, une stratégie de marque, un nouveau site Internet, une infolettre, un compte Instagram seront parmi les moyens déployés dans la prochaine année.