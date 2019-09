L'UQTR accueillera l’anthropologue Serge Bouchard le 6 septembre prochain

Pour marquer la rentrée du 10e anniversaire de l’Université du troisième âge (UTA), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueillera l’anthropologue de renom Serge Bouchard, le 6 septembre. Ce dernier offrira une conférence gratuite et ouverte à tous intitulée Mémoire, histoire, savoirs, dès 10 h 30, au local 1200 du pavillon Albert-Tessier de l’UQTR.

Né à Montréal en 1947, Serge Bouchard est également écrivain et animateur. Il communique sur toutes les tribunes sa passion pour l’histoire des Amérindiens et des Métis, pour la nordicité, ainsi que pour l’Amérique francophone. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages et intervient régulièrement dans différents médias. Comme les places sont limitées pour sa conférence, les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’événement en consultant le site Internet www.uqtr.ca/uta.

Information et inscription à l’UTA

La présence de M. Bouchard s’inscrit dans les activités de la traditionnelle journée information et inscription de l’Université du troisième âge. Les membres de l’équipe de l’UTA seront sur place de 8 h 30 à 12 h pour accueillir tous ceux et celles qui désirent en savoir plus sur la programmation automnale et sur la façon de procéder à l’inscription. Quelques activités spécialement conçues pour le 10e anniversaire seront également dévoilées lors de cette journée.