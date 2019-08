En route vers la 21e édition de la Grande Tablée du lac Saint-Pierre

C’est sous le signe de l’enthousiasme ressenti lors de la 20e édition, en 2018, que le conseil d’administration renouvelle à nouveau l’événement unique qu’est la Grande Tablée du lac Saint-Pierre. Celle-ci vous sera présentée le 12 octobre prochain, sur le coup de 17 h 30. Le conseil d’administration vous attendra pour l’apéro, toujours avec cette fierté de vous recevoir pour célébrer le terroir et le savoir-faire des producteurs de notre région.

Le comité organisateur annonce également, avec une grande fierté, le renouvellement du partenariat avec l’APDI (association des personnes déficientes intellectuelles) de Nicolet-Bécancour. Comme la mission de l’APDI est de favoriser la participation sociale de ses membres, certains de ceux-ci seront parmi nous pour aider l’équipe du traiteur pour servir l’un des services et une belle surprise de la part des usagers de l’APDI attendra les gens au cocktail! Pour une 4e année, un montant sera remis à l’organisme.

« Après avoir souligné les 20 ans de la Grande Tablée, le conseil d’administration s’est posé la question suivante : sommes-nous toujours pertinents? À faire de notre terroir, une fierté et une raison de festoyer. Force est de constater qu’avec toutes les actions qui sont réalisées pour promouvoir l’achat local et les producteurs d’ici, notre événement est encore et pour longtemps, très actuel. Ce qui fait que nous devons poursuivre », a déclaré le président de la Grande Tablée du lac Saint-Pierre, M. Jacques Côté.

L’équipe de Traiteur Crépeau & fils Inc. de Sainte-Brigitte-des-Saults relèvera pour une 2e année, le défi d’offrir des services à la hauteur de l’événement et nous promet des plats succulents!

« Parce que nous aimons plaire à nos convives et les surprendre, l’équipe de Traiteur Crépeau pourra compter sur les producteurs et des partenaires d’ici, mais surtout, sur la participation de la Chef Chloé Ouellet, participante à l’émission Les chefs!, de Radio-Canada et copropriétaire du Au Pâturage - Espace Gourmand, anciennement le Théâtre du Coq de Sainte-Perpétue » a renchéri le coordonnateur de l’événement, Jérôme Gagnon.

« Vous le savez, la raison d’être de ce rassemblement, ce sont les produits et les producteurs. À nouveau, nous démontrerons que le terroir centricois est riche de saveur et de talent », a conclu M. Côté.

Pour accompagner ces mets, il sera aussi possible de découvrir les vins du vignoble des Trois fûts, de Drummondville et de la bière de la microbrasserie du Quai des brasseurs de Bécancour.

Pour le volet animation, c'est Francis Dubé, qui, année après année, dirige les invités à travers les délicieux services de la soirée. Ce sont les artistes Stéphane Hamel et Jean-Marc Lagotte, qui font résidence au Rouge Vin de l’hôtel Gouverneur de Trois-Rivières, qui s’assureront de l’ambiance musicale qui est réputée comme étant… festive!

Présidence d'honneur



Comme il est coutume, une présidence d’honneur a été choisie et cette année, M. Yvon Proulx assumera cette fonction. Natif de Baie-du-Febvre, ayant pris la relève de la ferme familiale Proulade, il sera intronisé au temple de la renommée de l’agriculture du Québec, en septembre 2019. Un parcours exceptionnel empreint d’humilité : agroéconomiste de formation, ayant eu une charge de cours à l’Université Laval, économiste principal au siège social de l’UPA durant quelques années et bien d’autres choses. Le conseil d’administration est fier de compter sur la présence de M. Proulx à titre de président d’honneur.

Les organisateurs de la Grande Tablée du lac Saint-Pierre attendent donc les gens en grand nombre… La présence du public, c’est le succès du travail acharné du comité organisateur et de tous les artisans de la terre centricoise!

Les billets sont en vente à Municipalité de Baie-du-Febvre, au coût de 90,00 $ par personne. Vous pouvez contacter l’équipe au 819 519 -6422 ou à [email protected]

La Grande Tablée du lac Saint-Pierre en bref…

Voué à la promotion du terroir et de la région, cet organisme à but non lucratif organise cet événement qui accueille chaque année, des épicuriens de partout au Québec qui veulent célébrer les saveurs d’ici. Les sommes recueillies sont investies dans la promotion du terroir de Nicolet-Yamaska et à des organismes d’aide du territoire.