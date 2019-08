Il y aura du miel à l'île Saint-Quentin

Il sera bientôt possible de se procurer un pot de miel du parc de l’île Saint-Quentin au pavillon Richelieu de Trois-Rivières!

Depuis quelques mois, en partenariat avec monsieur Raphael Fort des Miels des 3 Rivières, l’île Saint-Quentin héberge un ruché d’abeilles. L’endroit choisit est un lieu à pollinisation mixte, écologique et respectueux de l’environnement, où l’application de produits chimiques et de pesticides n’ont pas été réalisés depuis plus de 15 ans. Tout cela en fait un lieu propice à la santé des abeilles.

Depuis plusieurs années, l’alerte au déclin de la population des abeilles est médiatisée. Il est attribuable à plusieurs facteurs tels que le développement et l’agrandissement de nos villes et de nos régions, diverses maladies, parasites ou encore l’utilisation de produits chimiques et pesticides.

« Il est important de contribuer à la relève de la population de ces insectes nécessaires à la survie de l’humanité, c’est pourquoi à l’île Saint-Quentin, nous avons décidé d’agir et d’héberger un ruché d’abeilles », a affirmé Marie-France Leblanc, chef horticole.

Lors de leurs prochaines visites au parc de l’île Saint-Quentin, les amateurs de miel ou les personnes souhaitant soutenir cette initiative locale, pourront se rendre au pavillon Richelieu pour acheter leur pot!

Pour obtenir plus d’informations sur notre miel, consultez le site Internet ilesaintquentin.com.