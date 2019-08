Portes ouvertes sur les fermes du Québec : à la rencontre de notre agriculture!

Le dimanche 8 septembre prochain, de 10 h à 16 h, cinq fermes en Mauricie feront découvrir le monde de l’agriculture lors de la 17e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.

« Au nom des agricultrices et agriculteurs d’ici, je suis fier d’inviter la population à venir nous rencontrer lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Célébrons ensemble une agriculture saine, diversifiée et prospère », a exprimé Jean-Marie Giguère, président de l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie.

Présenté par l’UPA depuis 2003, cet événement familial gratuit permet de visiter des fermes accueillantes qui vous offriront des dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts tels que vétérinaires et agronomes et, surtout, un contact privilégié avec des producteurs agricoles de passion qui se cachent derrière nos bons produits d’ici.

MRC de Maskinongé et Mékinac

Envie de connaitre les rouages d’une ferme apicole, Denis Gauthier, propriétaire de la Ferme Apicole Mékinac partagera sa passion pour les abeilles. Une occasion unique de goûter le miel d’asclépiade, ainsi que les nombreuses autres variétés et produits dérivés. Considérant que 70 % de ce que nous retrouvons dans notre assiette provient des insectes pollinisateurs, une visite à la ferme Apicole Mékinac permettra de joindre l’utile à l’agréable.

À quelques kilomètres seulement, les visiteurs pourront rencontrer Annie Huot et Ghislain Hogue sur les terres de leur ferme en démarrage. Poulets, bœufs Galloway et porcs en pâturage, un arrêt à la ferme Hogue et Huot permettra également d’en apprendre davantage sur les normes sanitaires entourant la production porcine, particulièrement depuis l’apparition de la peste porcine africaine. Kiosque du terroir, produits locaux, production d’asperges et autocueillette de camerises, voilà ce que le gens découvriront à la Ferme Hogue et Huot.

Du côté de Maskinongé, Sylvain Éthier et Gaétane Beaumier accueilleront les gens à la Ferme Éthier – Les Fruits Soleil. Producteurs de petits fruits, dont des amélanches et camerises, de citrouilles, courges et d’ail, plusieurs activités sont prévues sur place pour vous faire vivre une activité ludique et amusante. Lors la journée, les gens pourront profiter d’une ballade en tracteur, déguster des produits et observer les animaux de la fermette.

À Sainte-Angèle-de-Prémont, la Ferme Nouvelle-France met à l’honneur le patrimoine rural et agricole. Sur un site enchanteur, les visiteurs pourront se promener dans le verger, visiter la fermette, le musée agricole et le marché champêtre. Martine Lessard, propriétaire de la Ferme Nouvelle-France, qui accueille déjà des milliers de visiteurs chaque année, partagera tout l’enthousiasme qu’elle entretient pour sa ferme.

Finalement, les visiteurs pourront voir et comprendre comment une pépinière produit des fleurs vivaces et annuelles, des plants de légumes et petits fruits, des arbres, conifères et rosiers. Line Béland et son mari Michel Lebrun ouvriront les portes de la Pépinière de Grand’Pré, à Louiseville. Avec une superficie de 25 000 pieds carrés en cour extérieure et 12 000 pieds carrés en superficie de serre, les gens en apprendront davantage sur l’horticulture ornementale.

Trajets d’autobus gratuits

Encore cette année, les gens peuvent visiter les 5 fermes hôtes, sans se soucier du transport, puisque des trajets en autobus sont prévus gratuitement, au départ du parc Champlain, à 9 h 30 et 10 h. De plus, la clientèle du Centre Roland- Bertrand, de Shawinigan, aura accès à un circuit d’autobus pour profiter de la journée. Les usagers qui veulent plus de détails peuvent téléphoner au 819 537-8851.

Plusieurs partenaires apportent leur soutien à cet événement, dont le Groupe Lafrenière Tracteurs et le député provincial dans Maskinongé, monsieur Simon Allaire, la députée provinciale dans Laviolette-Saint-Maurice, madame Marie-Louise Tardif et la Chambre de commerce de Mékinac.

Visitez le portesouvertes.upa.qc.ca dès maintenant pour consulter les informations sur les fermes participantes, créer vos circuits de visites et encore plus. Pour une expérience complète avant, pendant et après l’événement, téléchargez l’application mobile Portes ouvertes UPA disponible sur iPhone et Android.