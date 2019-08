50 ans de scoutisme au 43e Groupe Duvernay, ça se fête!

Pour souligner les cinquante ans d’existence du groupe scout Duvernay, toute la population est invitée à se joindre aux anciens scouts, animateurs ou gestionnaires ayant fait partie du groupe pour célébrer en toute simplicité. Grand jeu, épluchette de maïs, hot-dogs et soirée scoute autour du feu sont au programme. L'événement se déroulera au parc Quirion de Trois-Rivières, le samedi 24 août, de 13 h 30 à 22 h​.

Ce qu’il faut savoir :

- Les enfants sont les bienvenus et trouveront leur plaisir même si la journée est pensée pour les adultes et les scouts d'abord.

- Cette activité se fera à l’extérieur principalement, beau temps ou non.

- Contribution de 5 $/personne pour souper, payable à l'arrivée.

- Amener vos breuvages, mais l’alcool n’est pas permis dans le parc. Une chaise vous sera utile, surtout autour du feu (bivouac).

Le groupe scout Duvernay souhaite rejoindre le plus de gens possible afin de faire de cet événement une réussite. N’hésitez pas à partager cette invitation et à venir, même sans souper.

Pour questions ou informations, contactez-nous et inscrivez-vous à la page Facebook Retrouvailles 50e anniversaire du 43e groupe scout Duvernay! Vous pouvez confirmer votre présence au repas (nombre de personnes) à : [email protected]

Votre enfant veut s’inscrire ou vous voulez animer?

Castors 7 à 9 ans : jeudi 18 h 30 à 20 h 00

Louveteaux 9 à 11 ans : dimanche 18 h 30 à 20 h 30

Aventuriers 12 à 17 ans : lundi 18 h 30 à 20 h 30

Pour toutes questions ou informations, contactez M. Benoit L’Hérault, président, au 819 266-1230 ou Mme Doris Nolet, cheffe de groupe, au 819 379-9808.