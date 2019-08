A&W et Christine Sinclair convient les Canadiens au Rendez-vous A&W pour stopper la SP

Le jeudi 22 août, pour chaque Teen BurgerTM vendu à l’échelle du Canada, 2 $ seront remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour soutenir les personnes touchées par la SP.

Services alimentaires A&W du Canada Inc. collabore une fois de plus avec Christine Sinclair, capitaine de l’équipe nationale de soccer féminin et athlète ayant participé à trois reprises aux Jeux olympiques, pour convier les Canadiens, le jeudi 22 août, au 11e Rendez-vous A&W pour stopper la SP, journée lors de laquelle 2 $ par Teen BurgerTM vendu à l’échelle du pays seront remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques (SP) pour soutenir les personnes touchées.

Lors du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, les Canadiens pourront allier bon goût et bonté en commandant un Teen BurgerTM dans n’importe quel restaurant A&W du pays, et 2 $ provenant de chaque vente seront remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Dès maintenant, et jusqu’à jeudi, les Canadiens peuvent aussi arrondir le montant de leur facture sur tout achat effectué chez A&W, déposer leur monnaie dans les chopes prévues à cet effet ou faire un don en ligne, à rendezvoussp.ca.

La capitaine de l’équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, Christine Sinclair, prend cette campagne annuelle d’A&W très à cœur, puisque sa mère, Sandi, a reçu un diagnostic de SP il y a plus de 30 ans. En l’honneur de sa mère et des quelque 77 000 Canadiens atteints de SP, Christine invite tous les gens de notre pays à s’unir pour contribuer à la découverte d’un moyen de stopper cette maladie.

« Il s’agit de ma troisième année en tant que capitaine de l’équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP », affirme Christine Sinclair. « Je suis fière de venir en aide de façon concrète aux gens qui, comme ma mère, sont atteints de SP, et je suis heureuse d’être à la tête de cette initiative de collecte de fonds au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. »

Christine se joindra à Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada inc., et à Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la sclérose en plaques, pour livrer un témoignage percutant et faire savoir aux Canadiens que nos petits gestes réunis peuvent avoir des retombées extraordinaires.

Cette année, A&W Canada vise à amasser 2 millions de dollars dans le but de porter le total des fonds recueillis à plus de 15 millions de dollars en soutien à la Société canadienne de la sclérose en plaques. L’argent amassé aidera la Société canadienne de la sclérose en plaques à financer la recherche, des programmes et des services ayant trait à la SP, ainsi que des initiatives visant à améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par cette maladie.

Lors du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, les restaurants A&W à l’échelle du Canada – soit plus de 970 succursales – proposeront, pour l’occasion, des activités toutes spéciales, comme des tombolas et la vente de marchandise offerte en édition limitée. Les Canadiens pourront démontrer leur soutien envers la cause et contribuer à la sensibilisation à la SP en publiant des messages sur les réseaux sociaux à l’aide du mot-clic #rendezvousSP ou en identifiant @AWCanada et @SocieteSPCanada.

« Nous sommes inspirés par l’engagement sans cesse renouvelé des Canadiens envers cette cause », affirme Susan Senecal, présidente-directrice générale de Services alimentaires A&W du Canada. « Année après année, nos opérateurs, employés et invités s’unissent pour appuyer les Canadiens touchés par la SP. C’est ce grand sens de la communauté nourri au fil des ans qui nous garde tous déterminés et motivés à créer un impact réel. »

Le Canada affiche l’un des plus hauts taux de SP du monde : plus de 77 000 Canadiens sont atteints de cette maladie. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour, et les femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes de recevoir un diagnostic de SP.

La SP est une maladie complexe et imprévisible, qui touche chaque personne différemment. Parmi les symptômes les plus courants de cette affection figurent la fatigue, les vertiges, la faiblesse (musculaire), les sensations altérées, une perte de vision, des changements d’humeur et des troubles cognitifs. Il s’agit de la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. La cause de la SP reste un mystère et, à ce jour, il n’existe aucun remède contre cette affection, mais des chercheurs en apprennent un peu plus chaque jour sur les causes de cette maladie et sur les façons de la prévenir.

« Notre objectif ultime est de bâtir un monde sans SP, conclut Pamela Valentine. Grâce à la générosité de la grande famille de A&W et de ses invités, chaque année, la Société canadienne de la sclérose en plaques se rapproche de ce but, tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de dizaines de milliers de Canadiens touchés par la SP. Le 22 août, soyez au Rendez-vous A&W pour stopper la SP pour apporter un changement positif et assurer un avenir meilleur à tous ces gens. »

Des Teen Burgers à toute heure

A&W est fière de servir des burgers toute la journée, tous les jours. Elle remettra 2 $ pour chaque Teen BurgerTM vendu lors du Rendez-vous A&W pour stopper la SP – qui aura lieu le jeudi 22 août, de l’ouverture à la fermeture – à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Pour obtenir plus de détails, visitez le rendezvoussp.ca. Cliquez ICI pour trouver un restaurant A&W près de chez vous.

À propos des Services alimentaires

A&W du Canada Inc. Services alimentaires A&W du Canada Inc. constitue la chaîne de restaurants de burgers à service rapide la plus ancienne et à la croissance la plus rapide du Canada. L’entreprise est une propriété canadienne à 100 %, et A&W représente l’une des marques les plus fortes au sein de l’industrie canadienne des services alimentaires. A&W est la seconde chaîne de restaurants de burgers en importance au pays avec plus de 970 restaurants d’un océan à l’autre. Pour plus de renseignements, visitez le site aw.ca. Trouvez A&W sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la sclérose en plaques

Le Canada affiche l’un des plus hauts taux de SP du monde. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. La SP est l’une des maladies neurologiques les plus répandues parmi les jeunes adultes du Canada. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche visant à améliorer la qualité de vie des gens atteints de SP, voire à guérir cette maladie. Pour faire un don à la Société de la SP ou pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne avec la collectivité de la SP : retrouvez la Société de la SP sur Instagram, Facebook et Twitter!