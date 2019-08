Une centenaire à la Résidence Ste-Famille

La Résidence Ste-Famille a souligné, le jeudi 15 août, un fait d’armes assez rare alors qu’une de ses résidentes, madame Rita Perreault, a fêté son 100e anniversaire de naissance. Née le 15 août 1919, c’est entouré de sa famille ainsi que des résidents et employés de la Résidence Ste-Famille que Mme Perreault a célébré ce moment.

Événement rarissime, qui n’est survenu qu’à deux autres reprises dans ce lieu d’hébergement, la jeune centenaire a eu droit à tous les égards lors de cette soirée qui lui a été consacrée avec notamment, des prestations musicales pendant le souper. Au cours du repas, celles-ci ont laissé la place à des discours de la direction de l’établissement et du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche. Ces derniers ont souligné le passage de ce plateau important par Mme Perreault.

« Mme Perreault habite notre résidence depuis peu de temps, c’est pourquoi nous nous sentons extrêmement privilégiés d’avoir la chance de vivre ce moment important avec elle », a déclaré M. Jonathan Dion, gestionnaire de la Résidence Ste-Famille.

Soulignons que la descendance de Mme Perreault est assurée depuis déjà un bon moment avec cinq enfants, trois petites-filles et cinq arrière-petits-enfants.

