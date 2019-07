La Corporation touristique de Batiscan invite la population à son nouvel événement

La Corporation touristique de Batiscan invite la population à une fin de semaine de festivités dans le cadre de son nouvel événement, le Batiscan, village dans le vent qui aura lieu les 3 et 4 août 2019. Pour l’occasion, des cerfs-volistes professionnels seront sur place pour vous offrir un spectacle aérien haut en couleurs et en formes. Joignez-vous à eux et remplissez le ciel du terrain du centre communautaire de Batiscan.

Toute la population est invitée à participer! Vous aurez l’occasion de fabriquer votre propre cerf-volant le temps d’un atelier de bricolage. Les enfants seront réjouis par les pluies de bonbons, les jeux d’eau et le canon-mousse. Vous trouverez également sur place les deux jours des artisans locaux qui vous feront découvrir leurs produits. Vous êtes conviés à un souper thématique vol-au-vent le samedi soir, qui sera suivi d’un spectacle de musique folklorique avec animation afin de vous faire danser. Nous aurons le plaisir de recevoir pour toute la durée de l’événement des experts du cerf-volant tels que François Trépanier, Carol Bigras, Yves Laforest, Anne Clément, Dave Robinson, Jean Lemire, Christine McGee, Jean-François Courval et André Bernard! L’accès au site est au coût de 2 $ par personne.

Voici l’horaire de la fin de semaine :

Samedi 3 août

13 h : Ouverture du site 13 h 30 : Pluie de bonbons 14 h : Canon-mousse et jeux d’eau 15 h : Pluie de bonbons 17 h : Accueil pour le souper vol-au-vent, suivi du spectacle de musique folklorique et de la danse – Coût 20 $

Dimanche 4 août

11 h : Ouverture du site 12 h : Dîner sous-marins 14 h : Pluie de bonbons 16 h : Tirage d’un manteau Kanuk et fermeture du site

Activités en continu sur le site : vol et atelier de fabrication de cerfs-volants, artisans locaux, jeux d’eau.

Symposium du quai de Batiscan

À pareille date, le Symposium du quai de Batiscan est de retour pour vous présenter des artistes et leur discipline en arts visuels. Batiscan se laissera emporter par la fête les 3 et 4 août prochains!

Le tout est rendu possible grâce à la particpation de nos partenaires tels que la MRC des Chenaux; la Caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux; Sonia LeBel, députée de Champlain; Caroline Proulx, ministre du Tourisme; Daniel Lafond, courtier immobilier; le Resto Rio et Agritex La Pérade.

Pour tous les détails, rendez-vous sur l’événement Facebook ou sur www.batiscan.ca/fr/batiscanvillagedanslevent/.

Un brin de fraîcheur pour la Corporation touristique de Batiscan

La Corporation touristique de Batiscan, qui a pour mission le développement et la promotion du tourisme à Batiscan et dans la MRC des Chenaux, est gestionnaire des activités dans l’ancien hangar maritime sur le quai de Batiscan. À la suite des conseils de Madison Marketing, une entreprise en stratégie et communication Web de Champlain, les activités qui se trouvent dans ce bâtiment historique ont été rassemblées sous une même image de marque.

« Le choix de se munir d’une nouvelle image provient d’un besoin de se rajeunir, d’illustrer davantage nos services et de simplifier les efforts investis dans la promotion du lieu », explique Emmanuelle LaBarre, agente de développement touristique. À des fins pratiques, la nouvelle image de marque peut se décliner en trois variantes pour chaque service, soit pour le bureau d’accueil touristique, pour la boutique d’artisanat ou pour le musée de l’Office des signaux.

Avec le lancement de son nouveau jeu d’évasion, Enquête à l’Office des signaux, la Corporation touristique de Batiscan s’est munie d’un nouveau site Web au goût du jour afin de permettre la réservation en ligne de l’activité.

Le nouveau site Web comprend donc un onglet sur le jeu d’évasion, sur le musée de l’Office des signaux et sur la boutique d’artisanat comprenant un lien vers sa boutique en ligne Etsy. Tel qu’il est d’usage, il comprend également une page sur l’historique et la mission de l’organisme et une page où se trouvent ses coordonnées. Rendez-vous à l'adresse www.hangardebatiscan.ca pour le découvrir. La réalisation de ce dernier à été possible grâce au soutien du ministère de la Culture et de la MRC des Chenaux.