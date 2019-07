La Yolo-Van de TRAS fera bouger toute la famille à Trois-Rivières

Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS) est fier de présenter son nouveau projet pour faire bouger les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille! La Yolo-Van parcourra le territoire de la Ville de Trois-Rivières afin de faire la promotion des saines habitudes de vie.

Elle se rendra directement vers les jeunes, afin de leur permettre de se connaitre et leur offrir les ressources nécessaires à une vie plus active : activités sportives, ateliers culinaires, artistiques et culturelles et plus encore. Les activités se dérouleront tout l’été dans les parcs de Trois-Rivières et se poursuivront durant l’année scolaire à des moments plus ponctuels.

Deux animateurs qualifiés feront la tournée des districts de la Ville afin de faire bouger les jeunes trifluviens et leur famille. Le projet souhaite également créer des liens entre les familles et les ressources disponibles sur le territoire : « La Yolo-Van vise à augmenter les connaissances des participants quant aux services de proximité et à créer des ponts entre les organismes des districts et les citoyens. Nous souhaitons influencer positivement les jeunes à choisir de saines habitudes de vie, en leur offrant les ressources nécessaires pour en faciliter l’adoption » a indiqué Julie Charbonneau, coordonnatrice de TRAS.

Ce projet comprend en moyenne 5 sorties par semaine durant la période estivale, dont les parcs, fêtes de districts, CPE, camps de jour et autres événements tenus dans la Ville de Trois-Rivières. La YOLO-Van roule tout de même à l’année.

« À l’URLSM, la promotion des activités physiques, de loisir, de sport et de plein air demeure une préoccupation quotidienne. Avec la présence de la Yolo-Van dans le milieu, les jeunes trifluviens et leur famille seront invités à bouger, à être actifs, à s’amuser », a affirmé Mme Olga Jourdain, présidente de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie.

Le projet est possible grâce au Centre intégré Universitaire en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) et de l’appui de plusieurs partenaires dont Ford Lincoln, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) et de Rythme FM.

Martin Beauchesne, copropriétaire chez Ford-Lincoln Trois-Rivières, a mentionné : « Trois-Rivières Ford est très heureux d’offrir un camion à la Yolo-Van. Nous croyons profondément en la mission de TRAS et de ce projet. Il donnera des outils dispensables aux jeunes, tout en leur permettant de vivre des activités nouvelles et stimulantes. »

Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS) est un regroupement de partenaires mobilisés qui met en œuvre des actions durables visant la santé globale des jeunes trifluviens et de leur famille.

