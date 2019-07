La Ville de Shawinigan propose des outils écoresponsables

La Ville de Shawinigan collabore activement avec les organismes qui tiennent des manifestations culturelles et sportives écoresponsables. Alors que la saison estivale bat son plein, la Ville rappelle aux organisateurs et organisatrices d’événements qu’il est possible d’intégrer à leur planification plusieurs outils permettant de réduire leur empreinte écologique.

Nouveauté cette année : un service de réservation clés en main pour le prêt de 500 verres écoresponsables, sous certaines conditions. D’autres mesures efficaces sont aussi proposées, telles que :

La participation de l’Escouade bleue, dont la mission est de sensibiliser les participants aux comportements écoresponsables;

L’utilisation de la station de remplissage de bouteilles d’eau (la « nourrice ») pour réduire l’utilisation des contenants à usage unique;

La mise en place de stations de recyclage avec l’option d’animation offerte par l’Escouade bleue.

Depuis le début de l’été, quelques organismes ont fait appel à la Ville pour mettre de l’avant une ou plusieurs actions écoresponsables soit, le Club optimiste de Shawinigan-Sud pour la Fête familiale, le Club de Canotage de Shawinigan et La course des Gonflés.



Vous aussi pouvez initier une démarche écoresponsable lors de l’organisation de votre événement en faisant appel à la Ville. Soumettez votre demande au Service aux citoyens au 819 536-7200.



Un événement écoresponsable s’inscrit dans une démarche de développement durable, et ce, dans le but de réduire les impacts négatifs sur l’environnement lors de manifestations sportives ou culturelles.