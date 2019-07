Le nouveau réseau de transport de la STTR est entré en vigueur

C’est le 7 juillet prochain, après plusieurs mois de consultations et de travaux, que la nouvelle mouture du réseau de transport de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a été déployée. Le nouveau réseau, né d’une volonté commune d’actualiser le service, est adapté aux réalités actuelles et futures de Trois-Rivières. Ce dernier a également été développé en fonction des besoins et habitudes des clients et des citoyens.



Les bénéfices de ce nouveau réseau de la STTR sont nombreux. Celui-ci offrira notamment moins de correspondances pour l’ensemble du réseau ainsi que des lignes plus directes vers les grands générateurs de déplacements (établissements d’enseignement, centre hospitalier, secteur commercial, festivals, centre-ville, etc.) pour les secteurs périurbains de Pointe-du-Lac et Ste-Marthe-du-Cap.

« Nous sommes conscients qu’une certaine période d’adaptation sera nécessaire à nos clients afin qu’ils puissent s’y familiariser. C’est pourquoi nous les invitons à planifier leurs déplacements via le site Internet sttr.qc.ca/prochainpassage », a mentionné M. Luc Tremblay, président du conseil d’administration de la STTR.

À noter qu’en plus du site Internet, les citoyens auront aussi une panoplie de moyens de communication qu’ils pourront consulter pour en savoir davantage à propos du nouveau réseau comme :

les médias;

les médias sociaux de la STTR;

le guide horaire en format papier;

les Infobus (installés progressivement sur l’ensemble du réseau);

l’escouade d’information sur le terrain, dès le 7 juillet et pour la rentrée scolaire 2019, dans les cinq terminus principaux du réseau (Carrefour Trois-Rivières Ouest, Centre-ville, Fusey, Galeries du Cap et le nouveau terminus de l’UQTR)

le personnel de la STTR.

Planifiez bien vos déplacements à partir de du site Internet de la STTR, de Google Maps et de l'application Transit.