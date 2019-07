Beaudoin relations publiques célèbre son 5e anniversaire

Fondée le 4 juillet 2014 par Guylaine Beaudoin, Beaudoin relations publiques est une firme de relations publiques établie à Trois-Rivières, qui offre à sa clientèle une gamme complète des services-conseils liés aux relations publiques. Accompagnée dès les premières heures de Guillaume Morrissette à titre de directeur des finances et des opérations, l’entreprise est née d’une véritable passion de sa présidente pour les communications. Cinq ans plus tard, la firme trifluvienne compte sept employés et continue d’accompagner les entreprises du Québec dans la gestion de leurs communications.

À l’époque, la vision de Beaudoin relations publiques était de devenir l’incontournable dans le domaine des relations publiques en Mauricie, ce qui est rapidement devenu réalité. D’ailleurs, Beaudoin relations publiques est la seule firme de la région à offrir ce type de services. C’est pourquoi, aujourd’hui, la vision partagée de l’entreprise est de devenir un incontournable dans le domaine des relations publiques au Québec.

Comme son nom l’indique, Beaudoin relations publiques est une firme spécialisée dans une branche spécifique de la communication : les relations publiques. Il s’agit de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour communiquer efficacement avec divers publics, tant à l’interne qu’à l’externe. Les services s’adressent à toute entreprise, organisme ou institution qui a un message à diffuser et qui souhaite influencer ses publics.

L’équipe de Beaudoin relations publiques est composée de la présidente, Mme Guylaine Beaudoin (sur la photo, avec le ballon), ainsi que (de gauche à droite sur la photo) : M. Martin Sylvestre, M. Guillaume Morrissette, Mme Joanie Mailhot, M. Michel Letarte, Mme Angéline Sabourin et M. Steve Renaud.

Une équipe performante et des services diversifiés

L’équipe, qui ne comptait que deux personnes au départ, est désormais constituée de sept professionnels des communications. En effet, en plus de la présidente Guylaine Beaudoin et du directeur des finances et des opérations, Guillaume Morrissette, Beaudoin relations publiques a maintenant dans ses rangs Steve Renaud, directeur, conseil et stratégie, Michel Letarte, conseiller principal en mesure d’urgence, Martin Sylvestre, conseiller sénior en communication, ainsi que Joanie Mailhot et Angéline Sabourin, conseillères en communication.

« Au fil des ans, nous avons diversifié notre offre de service et nous avons su nous adapter aux besoins de nos clients. Grâce à notre équipe professionnelle, Beaudoin relations publiques est en mesure de réaliser différents types de mandats, de la planification stratégique à la réalisation des relations de presse (conférences de presse, communiqués de presse, relations médias, inaugurations, lancements), en passant par la gestion des communications internes, la formation de porte-parole, le coaching jusqu’à la gestion des communications en situation de crise », a expliqué Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques.

Elle a souligné également qu’en à peine cinq ans d’existence, l’entreprise a servi plus de 300 clients.

« La réponse de la clientèle est le meilleur indicateur qu'il y avait un grand besoin dans le domaine dans la région. Également, de plus en plus d'entreprises de Lanaudière, du Centre-du-Québec et de la Montérégie font appel à nous », s'est réjoui Mme Beaudoin.

L’entreprise trifluvienne, située au 4720, boul. Gene-H.-Kruger (bureau 107), s’appuie sur des valeurs de professionnalisme, de passion, d’expertise et d’éthique.

Beaudoin relations publiques dans le temps