Quatre citoyennes honorées pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Le conseil municipal de Shawinigan a procédé à la remise de certificats pour des « Mentions du maire » lors de la séance publique du 9 juillet dernier. Le maire Michel Angers a fait la lecture de ces mentions, destinées à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Puis, des conseillers ont remis les certificats à chacune des personnes honorées.

Marianne Vincent

Marianne Vincent, une athlète d'exception, combine sa passion pour trois sports, soit le cross-country, le futsal et le flag football, en plus d’être assistante-coach dans le programme de futsal des Pionniers auprès des plus jeunes. Ayant complété cette année son 4e secondaire à l’école secondaire Du Rocher, Marianne est reconnue autant pour son talent sportif que son leadership. Faisant preuve de dynamisme et toujours souriante, elle excelle également sur le plan académique et représente un exemple de persévérance et d’engagement pour ses pairs.

Madame Suzanne Trudel

Mme Suzanne Trudel, enseignante en adaptation scolaire au Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, à Shawinigan, prend sa retraite au terme de 35 ans de carrière. Parmi ses élèves présentant une déficience intellectuelle, certains sont dans sa classe depuis... 35 ans! Au fil des années, elle a tissé un lien unique et profond avec chacun d’entre eux, leur apprenant plein de choses importantes de la vie, avec passion et dévouement. L’important, pour elle, a toujours été de les accompagner avec bienveillance pour qu’ils développent leur estime de soi, leur débrouillardise et leur autonomie. Ses élèves le lui ont bien rendu, car elle est immensément appréciée de tous.

Comme elle le dit elle-même, durant toute sa carrière, madame Trudel s’est inspirée d’une pensée du Petit Prince de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Le conseil souhaite à madame Trudel une bonne retraite amplement méritée!

Mesdames Nathalie et Josiane Gagnon

Mesdames Nathalie et Josiane Gagnon, deux sœurs de Shawinigan, enseignent au Collège Shawinigan. Avec trois de leurs collègues, elles ont mérité le prestigieux prix Margot-Phaneuf de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec, pour leur projet inédit de formation des futures infirmières en vue de leur épreuve synthèse de programme et de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Les étudiants ont ainsi pu observer et manipuler différents organes provenant de corps légués à la science, au travers de plusieurs stations alliant théorie et pratique. Le jury a été impressionné par la stratégie de transfert des connaissances, de même que par la qualité des ressources pédagogiques mises à la disposition des futures infirmières. Ce modèle pourrait même être appliqué dans d’autres établissements du Québec.

Bravo à Nathalie et Josiane Gagnon pour leur engagement et leur capacité d’innovation, ce qui permet au Collège Shawinigan de rayonner à travers toute la province.