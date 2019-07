Un nouveau Comité Santé pour la Ville de La Tuque

Le 28 juin dernier, M. Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque, était fier de lancer officiellement le Comité Santé, une initiative du conseil municipal permettant de participer au maintien et au développement des soins et des services de santé pour la population du Haut-Saint-Maurice. Ce comité tiendra compte à la fois des besoins identifiés et des spécificités de son territoire.

« Il est primordial pour le conseil municipal d’assurer la rétention de nos personnes âgées et vulnérables sur le territoire, ainsi que l’attraction de travailleurs et de jeunes familles qui se soucient assurément de l’efficience de notre système de santé. La présence de ce comité au sein de la collectivité permettra un suivi rigoureux des défis et des enjeux d’accessibilité et de qualité des services auxquels tous les Latuquois ont droit », a déclaré le maire de La Tuque.

M. Tremblay a profité de l’occasion pour présenter les membres qui composent le comité. Ceux-ci ont été identifiés pour leur expertise, mais aussi pour leur intérêt à faire partie de ce dernier. Ces membres sont Pierre-David Tremblay, Luc Martel, Julie Boulet, Rémy Beaudoin, Jacques Fraser, Édith Bérubé, Ginette Girard, Marcel St-Pierre, Marjolaine Hébert St-Pierre, Denise Hébert, Louis Lacasse, Julie Noël.

Mme Boulet agit à titre de coordonnatrice du comité. Pharmacienne de formation, elle possède une excellente connaissance du système de santé et des services sociaux. Avec les membres du comité, elle souhaite travailler en collaboration avec l'ensemble des partenaires du milieu ainsi qu’avec la population afin d'identifier les écarts ou les enjeux quant aux soins et services offerts, proposer des actions pour corriger les écarts, évaluer les progrès réalisés et communiquer à la population les priorités et les actions retenues ainsi que les résultats obtenus.

« En partenariat avec les acteurs et les organismes locaux, une analyse fine des dossiers sera faite et nous conduira à des interventions concrètes tant au niveau administratif que politique, dans le but d’assurer la pérennité des services pour tous les usagers. Les citoyens ayant des questions ou des commentaires sont d’ailleurs invités à me contacter au 819 523-6111, poste 6 », a mentionné Mme Boulet.

À cet effet, le Comité Santé organisera, le 8 octobre prochain au Complexe culturel Félix-Leclerc, une activité ouverte à la population pour échanger et orienter les travaux du comité.