Lancement de la saison estivale des marchés publics de la Mauricie

Des représentants des cinq marchés publics de la Mauricie, soit ceux de Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Narcisse, Shawinigan, Trois-Rivières et Yamachiche, se sont réunis, le jeudi 27 juin au Musée POP, afin de lancer la saison estivale des marchés publics de la Mauricie en grand! Ensemble, ils ont bien l’intention de faire rayonner l’agriculture de proximité dans la région.

Les marchés publics sont des vitrines de choix pour les produits locaux, frais ou transformés. En Mauricie comme ailleurs, les nombreux artisans de l’agroalimentaire façonnent le territoire et forgent l’identité de la région.

« Les marchés publics sont des lieux de rencontre privilégiés entre producteurs et consommateurs. Notre clientèle est fidèle et c’est toujours gratifiant de la côtoyer de si près! », a affirmé Guy Fradette, copropriétaire de La ferme Les couleurs de la terre, présente dans plusieurs marchés de la région.

Soutenir le développement des marchés publics en Mauricie

« Cette année, nous voulions créer des liens plus serrés entre les cinq marchés publics de la Mauricie et les faire rayonner davantage. Le soutien du Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM) s’élève à 53 600 $. Il a permis l’embauche d’une ressource consacrée au développement des marchés publics, la coordination du Marché public de Trois-Rivières à titre de projet-pilote ainsi que le déploiement d’une campagne de promotion régionale intitulée “Le meilleur de la Mauricie dans vos marchés publics” », a expliqué Larry Bernier, président du PDAAM.

La campagne de promotion inclut entre autres un site Web, de la publicité, une infolettre, un compte Instagram et surtout, des capsules vidéo qui sont en cours de tournage. L’objectif : rappeler aux gens de la Mauricie, mais aussi aux touristes, qu’il est possible de s’approvisionner localement, et ce, partout sur le territoire.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec accordent une aide financière de 16 800 $ pour la réalisation de ce projet. Cette aide est offerte par l'entremise du Programme Proximité, en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le projet est également réalisé en partenariat avec le Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie, Innovation et développement économique Trois-Rivières, le Musée POP, le Marché public de Shawinigan, le Marché public et la municipalité de Yamachiche, la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, le Marché champêtre de Saint-Narcisse et la MRC des Chenaux.

À vos marchés!

Marché champêtre de Saint-Narcisse



Un dimanche sur deux

Du 7 juillet au 29 septembre 2019, de 10 h à 15 h

300, rue Principale, Saint-Narcisse

Page Facebook

Marché public de Saint-Élie-de-Caxton

Un dimanche sur deux

Du 16 juin au 20 octobre 2019, de 10 h à 15 h

Garage de la culture, 2191, avenue Principale, Saint-Élie-de-Caxton

Page Facebook

Marché public Yamachiche



Tous les samedis

Du 15 juin au 31 août 2019, de 10 h à 14 h

Parc Achille-Trahan, route 138, Yamachiche

Page Facebook

Marché public de Shawinigan



Ouvert toute l'année

Du mercredi au vendredi de 8 h à 18 h; le samedi et le dimanche de 9 h à 17 h

Petit marché saisonnier tous les vendredis de 11 h à 16 h

2093, avenue Champlain, Shawinigan

Page Facebook/Site Web

Marché public de Trois-Rivières

Tous les jeudis du 27 juin au 3 octobre 2019, de 15 h à 19 h

Musée POP, 200, rue Laviolette, Trois-Rivières

Page Facebook