Construction d’un nouveau pavillon multifonctionnel au Domaine seigneurial Sainte-Anne

La Société du site Madeleine-de-Verchères est fière d’annoncer la relance de son projet de construction d’un pavillon adjacent au Domaine seigneurial Sainte-Anne.

Il s’agit d’un projet de grande envergure entamé en 2011 et qui permettra de recréer la section incendiée en 1927, sur le site même des ruines actuelles. Il faut savoir qu’à l’origine, ce manoir fut construit par le fils de Madeleine de Verchères, entre 1763 et 1772. L’objectif est donc de mettre en valeur ce site historique en lui adjoignant un nouvel espace intérieur multifonctionnel. Ce pavillon saisonnier, construit à même les vestiges de l’ancienne section en pierres, servira à l’interprétation historique du site, à l’accueil de groupes visiteurs et scolaires et à la location d’espace pour des réceptions ou événements culturels.

La nouvelle construction, de fabrication moderne, conservera néanmoins l’historicité du site, par la mise en valeur de certains éléments évocateurs. Les dimensions du pavillon seront de 30 pieds par 50 pieds, pour une aire totalisant 1500 pieds carrés. Le contrat, pour la réalisation de ce projet, a été attribué à Construction Claude Tessier, de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Afin de contribuer à la réalisation de ce projet, les citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade et des environs sont invités à se joindre à ceux et celles participant déjà à diverses activités de financement : déjà 3 familles ont accepté de verser 5000 $ pour financer les trois lucarnes qui seront construites sur le pavillon et 13 familles ou commerces ont accepté le parrainage d’un arbre patrimonial planté sur les terrains du Domaine seigneurial pour un montant de 1000 $ (nous visons le parrainage de 17 arbres supplémentaires).

Le public est également invité à se procurer l’une des 1 500 lumières qui seront installées de manière permanente dans le grand érable argenté qui fait face au manoir, au coût de 20 $ l’unité.

Pour plus d’information ou pour contribuer à la réalisation de ce projet, communiquez avec la Société du site Madeleine de Verchères au 418-325-3522 ou par courriel au [email protected]