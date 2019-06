Grande finale de l’émission « Le Goût de la Mauricie »

Le 16 juin dernier a été annoncé au Marché public de Shawinigan l’équipe gagnante de la compétition culinaire télévisuelle Le goût de la Mauricie. Après 13 semaines de compétition dont deux jours d’épreuves intensives, les quatre équipes finalistes et téléspectateurs ont enfin connu l’équipe représentant Le goût de la Mauricie.

Des épreuves difficiles

Les finalistes ont d’abord préparé un banquet pour 40 convives. 30 % de la note finale des équipes étaient basée sur l’évaluation de leur performance en cuisine par leur cheffe de brigade, Isabelle Dupuis, de la Microbrasserie Le presbytère, lors de cette épreuve. Puis, ils devaient concocter 100 bouchées et les servir aux abords du marché public de Shawinigan. Le public devait de son côté voter pour leur plat préféré et leur choix valait 70 % de la note finale.

Une équipe triomphante

Après compilation des résultats, l’équipe gagnante de la première saison a été dévoilée. France Bouffard et Steve Gauthier du TràSh – Travailleur de rue de Shawinigan ont ainsi remporté les honneurs et se sont vu remettre un grand prix de 1000 $ en argent offert par Desjardins Centre-de-la-Mauricie. Ils ont charmé le public avec leur tataki de truite garnie de fleurs comestibles lors du banquet, puis avec leur bouchée de cantaloup et canard fumée à la seconde épreuve. Naturellement généreux, ils ont annoncé partager le grand prix avec les trois autres équipes finalistes.

C’est ainsi que s’est conclue l’aventure de l’émission Le goût de la Mauricie 2019 piloté par le Marché Public de Shawinigan et produit par Nous.TV Mauricie. Cette compétition culinaire rassembleuse a regroupé un nombre incalculable d’intervenants et de partenaires qui ont ensemble rendu possible sa réalisation. Seize équipes de cuisiniers amateurs et professionnels ont usé les casseroles du plateau. Se sont succédé sur le jury quinze commanditaires, douze producteurs agroalimentaires et douze chefs et spécialistes du milieu de l’alimentation. La directrice de la programmation de Nous.TV, Suzy Walsh, souligne d’ailleurs avoir « été très fière d'être partenaire de ce projet rassembleur qui fait bien rayonner les ressources locales ».