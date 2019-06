Un nouveau conseil d’administration au Réseau BIBLIO CQLM

Réunis le 14 juin dernier à Trois-Rivières, dans le cadre de la 57e assemblée annuelle du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (Réseau BIBLIO CQLM), les membres ont élu un nouveau conseil d’administration pour 2019-2020.

Alors que le mandat de certains administrateurs venait à échéance cette année, les membres ont élu deux nouveaux administrateurs. Il s’agit de madame Diane Lamarre et madame Manon Rodrigue. Le conseil d’administration est composé de neuf administrateurs issus des secteurs de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Le conseil d’administration 2019-2020 est composé de :

Administrateurs élus | Région Mauricie

Monsieur Mario Poisson, représentant municipal d’Yamachiche

Madame Manon Rodrigue, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Boniface

Madame Denise Villemure, coordonnatrice de la bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-Montauban

Administrateurs élus | Région Centre-du-Québec



Madame Francine Bergeron, coordonnatrice de la bibliothèque municipale de Saint-Pierre-les-Becquets

Madame Claudette Chénier, représentante municipale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Monsieur Raymond Noël, maire de Saint-Célestin

Administrateurs élus | Région Lanaudière



Madame Ghislaine Chénier, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Liguori

Monsieur Pierre-Luc Guertin, représentant municipal de Saint-Ignace-de-Loyola

Madame Diane Lamarre, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Esprit

Les membres du conseil d’administration ont ensuite élu monsieur Mario Poisson à titre de président, réélu madame Denise Villemure à titre de vice-présidente, réélu madame Ghislaine Chénier à titre de trésorière et réélu madame France René à titre de secrétaire qui est également la directrice générale de l’organisme.

Le Réseau BIBLIO CQLM a pour mission de soutenir les municipalités des milieux ruraux et semi- urbains dans le maintien et le développement de leur service de bibliothèque publique. L’organisme dessert aujourd’hui 132 municipalités (affiliées et autonomes).