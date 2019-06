S’engager, marcher, stopper la SP!

Dans le cadre du 25e anniversaire de fondation de la Marche de l’espoir, près de 200 personnes ont répondu présent, le dimanche 26 mai, au parc portuaire. Dans une atmosphère festive et joyeuse, les participants ont parcouru cinq kilomètres dans les rues du magnifique centre-ville de Trois-Rivières.

Par le biais de leur réseau et de leurs diverses activités de financement, les marcheurs ont amassé un montant de 30 000 $. Des chefs d’équipe motivés et créatifs ont rivalisé d’imagination pour dynamiser leur équipe et stimuler leurs collègues.

La Marche de l’espoir est un événement majeur de collecte de fonds de la Société canadienne de la sclérose en plaques qui est tenu tant à l’échelle provinciale que nationale.

Les fonds amassés par les participants à l’occasion de la Marche de l’espoir permettent de financer des programmes et des services essentiels ainsi que des travaux de recherche d’avant-garde. En participant à la Marche de l’espoir, les marcheurs contribuent aux efforts qui sont déployés pour stopper la SP tout en soutenant les personnes qui vivent avec cette maladie.

Joyce Godbout impressionnée par l’engagement des participants

La présidente d’honneur Mme Joyce Godbout, directrice générale de l’Hôtel Delta par Marriott, Centre de congrès de Trois-Rivières a été impressionnée de constater l’engagement et l’enthousiasme des participants. Avec son équipe, Mme Godbout a découvert la Marche de l’espoir de Trois-Rivières. Elle s’est dit touchée par la résilience des personnes atteintes de cette maladie neurologique et par l’appui démontré par leur famille et leurs amis.

« En nous mobilisant et en nous impliquant, nous pourrons aussi contribuer à l’avancement de la recherche sur la SP et au maintien des services offerts aux personnes atteintes de cette maladie. Avec la recherche, nous remporterons la victoire! », a mentionné Mme Godbout.

La présidente d’honneur a souligné l’implication des bénévoles et des partenaires dans le succès de cet événement.