Retour des passes vacances et du transport gratuit vers les parcs de planche à roulettes

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) est heureuse d’annoncer le retour des Passes-vacances du 24 juin au 31 août prochains.

Pour un coût de 30 $, les étudiants de 21 ans et moins pourront utiliser le service de transport régulier durant toute la période estivale. Les Passes-vacances seront disponibles dès la mi-juin dans les points de vente de la RTCS.

Transport gratuit pour les adeptes de planche à roulettes

Par ailleurs, cette année encore, la RTCS offre gratuitement le transport en autobus pour les adeptes qui ont leur casque et leur planche ou leur trottinette avec eux, et qui se dirigent vers l’un des deux parcs de planches à roulettes (Antoine-St-Onge et Frank-Gauthier). Cette gratuité est en vigueur dès maintenant, et ce, jusqu’à la fin de la saison de planche à roulettes.

La RTCS souhaite à tous une excellente période estivale.