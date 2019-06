La Fête de la pêche de la Ville de Nicolet revient pour une 2e année

Pour une 2e année, la Ville de Nicolet vous invite à participer à la Fête de la Pêche qui aura lieu aujourd'hui, le 8 juin, dès 13 h 00, au parc Marguerite d'Youville.



Plusieurs activités sont prévues au programme de cette journée :

- Pêche sur les berges (sans permis pour cette journée)

- Tour de ponton

- Chansonnier sur place

- Maquillage et jeux gonflables

- Moucheteur sur place

- Poisson fumé

- Kiosques et activités spéciales



C'est l'occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis, de s'initier à cette activité et de célébrer la pêche tout en profitant de la nature!