Congrès du Regroupement des organismes ESPACE du Québec

Les 5 et 6 juin 2019, aura lieu le congrès annuel du Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ). L’organisme ESPACE Mauricie, fier membre du ROEQ, est l’hôte de cet événement qui réunira plus d’une soixantaine de personnes provenant des dix organismes ESPACE à travers le Québec, et ce, à l’Auberge Le Baluchon, de Saint-Paulin.

Ce congrès, sous le thème Un ESPACE pour se souvenir, partager et se réinventer, est l’occasion unique de mettre en lumière et en commun les expertises développées par les organismes ESPACE dans plusieurs domaines touchants la prévention de la violence faite aux enfants. C’est également un moment privilégié pour participer à des formations qui contribuent au développement des activités des organismes ESPACE. Parmi les formations prévues, on y retrouve les particularités des enfants victimes et témoins d’actes criminels et la communication non verbale.

Ce sera également l’occasion de souligner le 30e anniversaire du ROEQ. Ce dernier vise à regrouper et renforcer les organismes ESPACE du Québec, ainsi qu’à les soutenir dans leurs actions. Il travaille, depuis sa création en 1989, à mobiliser la communauté autour de l’importance d’offrir à tous les enfants la possibilité de vivre une enfance en sécurité et sans violence. 30 ans plus tard, le constat est flagrant : La violence faite aux enfants est encore omniprésente auprès des enfants, que celle-ci provienne d’un adulte ou d’un autre enfant. 30 ans plus tard, c’est donc dire que la prévention est toujours aussi pertinente. Le ROEQ et les organismes ESPACE sont donc des incontournables en matière de prévention de la violence faite aux enfants au Québec. #ROEQ30ans #pertinentdepuis30ans

Fort de son expertise développée durant toutes ces années, le ROEQ continue d’actualiser un programme éducatif de qualité en réponse aux besoins des enfants et des adultes du Québec, ainsi qu’aux exigences des milieux de vie des enfants en matière de prévention de toutes les formes de violence. Avec l’objectif de rejoindre toujours plus d’enfants et d’adultes, il travaille également au développement de différents outils de prévention et de sensibilisation.

Au fil des ans, les organismes ESPACE ont rencontré plus de 439 720 enfants et près de 110 353 adultes grâce à leurs ateliers de prévention. Le ROEQ souhaite poursuivre ses actions dans un Québec où la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants est une priorité collective, puisqu’outiller la population afin de reconnaître la violence et savoir comment y réagir reste toujours aussi important et aussi pertinent qu’il y a 30 ans ! #ROEQ30ans #pertinentdepuis30ans

Pour plus d’informations sur les organismes ESPACE et leurs actions en prévention de la violence faite aux enfants, nous vous invitons à consulter le site www.espacesansviolence.org ou à contacter Patricia St-Hilaire, coordonnatrice au programme, au 418 667-7070.