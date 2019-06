Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux : mention d'honneur pour le CIUSSS MCQ

C’est avec une grande fierté que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est revenu de la 36e édition des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. Lors du gala qui se tenait à Québec le vendredi 31 mai dernier, l’établissement a remporté une mention d’honneur dans la catégorie Développement durable.



Mention d’honneur dans la catégorie Développement durable : collecte des matières organiques à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville



À l’invitation de la Ville de Drummondville, et dans le but d’innover en matière de développement durable, le CIUSSS MCQ a participé à un projet de collecte des matières organiques. Le projet, réalisé à l’Hôpital Sainte-Croix, permet aujourd’hui de détourner des sites d’enfouissement une grande quantité de matière compostable (89 %).



Pour y arriver, des façons de faire ont été revues et des stations de tri des matières résiduelles ont été aménagées dans les cuisines et à la sortie de la salle à manger de la cafétéria. C’est grâce à la mobilisation de l’équipe des services alimentaires, de l’hygiène et de la salubrité, des installations matérielles et des stagiaires vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme que ce projet a pu voir le jour. Évidemment, la contribution du personnel et des visiteurs de l’installation est également primordiale puisqu’ils sont invités à déposer leurs déchets dans différents bacs.



Jusqu’à maintenant, le projet a permis de récupérer 30 tonnes de matière organique, ce qui équivaut à 416 bacs bruns par année, en plus de contribuer directement à une diminution des coûts reliés à l’enfouissement. Une réflexion est en cours afin de voir les possibilités d’étendre le projet à d’autres installations du CIUSSS MCQ, en plus de servir de modèle pour un déploiement vers d’autres entreprises, commerces ou industries de la région.



Reconnaissance et rayonnement



L’établissement a toutes les raisons de se réjouir considérant que les Prix d’excellence constituent une occasion unique de faire connaître et rayonner les plus belles innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes communautaires du Québec, et de mettre en lumière le travail remarquable de personnes qui se démarquent par leur volonté d’améliorer la qualité de vie des usagers et de la collectivité.