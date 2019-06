Deuxième édition de la Fête de la pêche de Nicolet

La Ville de Nicolet est fière d’annoncer la deuxième édition de la Fête de la pêche présentée par le Camping Port Saint-François et qui aura lieu le 8 juin 2019 de 13 h à 16 h 30 (annulée en cas de pluie). La pêche sportive au Québec est une activité accessible à tous, qui permet de profiter de la richesse exceptionnelle de notre territoire. La Ville de Nicolet est donc tout naturellement fière de faire participer ces citoyens à cet événement panquébécois.

Pour cette occasion, le parc Marguerite D’Youville accueillera les pêcheurs amateurs de pêche sur les berges de la rivière Nicolet, et ce, sans permis de pêche pour tous. Les adeptes sont invités à apporter leur canne à pêche (un nombre limité sera prêté). Et qui sait, les pêcheurs gagneront peut-être le concours du plus gros poisson! Sur place, tour en embarcation marine de type ponton avec le célèbre Capitaine Georges et notre guide Renée.

Toute la famille pourra aussi assister à différentes animations gratuites sous le thème de la pêche, de l’eau et de la faune marine avec la présence de :

Centre de la biodiversité du Québec

La bibitte mobile

COPERNIC

Le monteur de mouches Stéphane Bellemare.

Des kayaks seront disponibles gratuitement. De plus, des dégustations de poisson fumé du lac Saint-Pierre seront offertes aux membres Desjardins sous présentation d’une carte d’accès Desjardins (possible de s’en procurer à faible coût); le poisson sera préparé par Philippe O’Bomsawin.

À ces nombreuses activités s’ajoutent le talentueux chansonnier Stéphane Hamel et son acolyte Jean-Marc Lagotte, en plus de jeux gonflables et de la présence de la maquilleuse Marylou.

Cet événement est rendu possible grâce, entre autres, à la participation du Camping Port Saint-François, de la Caisse Desjardins de Nicolet, de Sogetel, Familiprix Théberge et Savoie et de Tamy Pitre Photographe.

La Fête de la pêche, en bref…

L’objectif de la Fête de la pêche est d’assurer la relève dans la pratique de cette activité. Puisque le permis, habituellement requis, n’est pas nécessaire du 7 au 9 juin 2019, cette fin de semaine est donc l’occasion idéale de s’initier en famille à la pêche ou celle, pour les pêcheurs, de transmettre leur passion pour ce sport à leur entourage.

Pour plus d’information, communiquer avec le responsable de l’activité, Jérôme Gagnon, au 819 293-6901 poste 1701 ou [email protected].