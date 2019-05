Une cure de jeunesse pour la surface synthétique intérieure du Complexe sportif Alphonse-Desjardins

La nouvelle a été lancée dans les derniers mois : la surface synthétique intérieure du Complexe sportif Alphonse-Desjardins se refait une cure de jeunesse pendant la saison estivale.

Les travaux chapeautés par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy permettront le renouvellement tant attendu par les amateurs de sports de gazon. L’étape de nettoyage et de peinture débutait à compter du 15 mai. Dès le 16 juillet, les travailleurs s’attaqueront à la surface à proprement dit. Les travaux de remplacement de la surface gazonnée et de son remplissage devraient s’étaler jusqu’au 30 août 2019.

Les travaux affecteront peu les activités régulières se tenant sur le synthétique intérieur, car le plateau est très peu utilisé pendant l’été. La majorité des engagements du Complexe sportif Alphonse-Desjardins pourront être rendus aux utilisateurs.

Une fois les travaux complétés, les activités régulières pourront recommencer pour au moins les 10 prochaines années. Utilisé à 84 % du temps par les clubs soutenus par la Ville de Trois-Rivières et les activités offertes en services aux citoyens, on peut en conclure que l’installation de plus de 7 560 mètres carrés restera un pilier important du sport pour les citoyens de Trois-Rivières.

Également utilisé par le volet scolaire et lieu hôte de plusieurs événements, la surface synthétique du Complexe sportif Alphonse-Desjardins demeurera une installation vivante, dynamique et un pôle de développement tant sportif qu’économique.