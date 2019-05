L'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières suspend ses visites estivales pour la saison 2019

En raison de l’importante détérioration de la bâtisse abritant l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières, les visites estivales seront suspendues pour la saison 2019 le temps de procéder à une évaluation approfondie de l’état des lieux afin d’en assurer la sécurité.

« Il y a plusieurs années que nous savons que l’Observatoire a besoin d’importants travaux de modernisation en raison de l’âge du bâtiment. Ainsi, dans les derniers jours, nous avons demandé une évaluation préliminaire afin de nous assurer que le bâtiment était sécuritaire pour accueillir des visiteurs cet été. Or, en raison des fortes précipitations de neige que l’on a connues cet hiver et de l’état dans lequel était déjà la bâtisse, nous avons constaté des problèmes au niveau de la toiture, du revêtement extérieur ainsi que de la passerelle. Puisque la sécurité du public est primordiale, nous avons convenu qu’une suspension temporaire des visites estivales était nécessaire le temps d’évaluer l’ampleur des travaux requis et des couts qui y sont rattachés », a indiqué le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron.