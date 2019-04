La Jeune Chambre de la Mauricie dévoile ses lauréats pour le Gala Edis 2019, présenté par Desjardins Entreprises

C'est devant plus de 200 personnes du milieu des affaires que la Jeune Chambre de la Mauricie a dévoilé ses 13 lauréats lors de la 7e édition du Gala Edis au Complexe Laviolette de Trois-Rivières. Présentée par Desjardins Entreprises, en collaboration avec NOUSTV, cette édition s'est déroulée dans une ambiance effervescente, à l'image du réseau d'affaires mauricien. La soirée a débuté par le Cocktail des Gouverneurs qui se voulait une façon de reconnaître l'appui des mentors qui témoignent leur soutien pour l’organisation. Puis, l’animatrice Catherine Ethier a procédé au dévoilement des 13 lauréats. « Il est primordial pour nous d'encourager l'innovation, l'ambition, l'implication et la performance des jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie. Le Gala Edis, c’est l’occasion de soutenir notre relève, de leur donner la petite poussée qui les aide à poursuivre leurs efforts entrepreneuriaux », mentionne Steve Lafontaine, président du conseil d'administration de la Jeune Chambre.



Les lauréats 2019 :



Volet Entrepreneuriat



o Prix Repreneuriat, présenté par Desjardins Entreprises – GERMAIN ET FRÈRE



o Prix Pratiques d’exception, présenté par Services Québec Mauricie – MARCOTTE ET ASSOCIÉS



o Prix Nouvelle entreprise, présenté par L’École des entrepreneurs du Québec – BRASSERIE

DÉPAREILLÉE



o Prix Microentreprise, remis par la Banque de Développement du Canada – CATHERINE

BARD – ILLUSTRATION ET BANDE DESSINÉE

o Prix Entreprise de l’année, présenté par Innovation et développement économique Trois-

Rivières – MICROBRASSERIE LE TEMPS D’UNE PINTE

o Prix Entreprise d’économie sociale, présenté par le Port de Trois-Rivières – 103,1 FM

Volet Personnalités d'affaires



o Prix Personnalité d’affaires féminine de l’année, présenté par Deloitte – STÉPHANIE

DUSABLON, Acolyte



o Prix Personnalité d’affaires masculine de l’année, présenté par Bélanger Sauvé – DAVID

GÉLINAS, DA et ÉTAB



Prix Coup de cœur



o Coup de cœur du Jury, présenté par Johanne Hinse (Cogeco Connexion) – POTERIE ET CIE



o Coup de cœur Communication-Marketing-ERéputation, présenté par Acolyte – LE CASTEL

1954

Prix remis par la Jeune Chambre de la Mauricie



o Administrateur de l'année MAXIME LABRIE, Bélanger Sauvé



o Hommage à un bâtisseur KEVIN POTT, Cinetic



o Bénévole de l'année MARIE-PIER CLOUTIER, Leucan Mauricie



La Jeune Chambre de la Mauricie tient à remercier ses partenaires pour l'événement :



Partenaire présentateur : Desjardins Entreprises.



Partenaires collaborateurs : NOUSTV.



Partenaire créatif : Cinetic. Partenaires de prix : Acolyte, Banque de Développement du Canada,

Bélanger Sauvé, Deloitte, Services Québec Mauricie, Innovation et développement économique

Trois-Rivières, École des Entrepreneurs du Québec, Port de Trois-Rivières.



Partenaires associés : Sonia LeBel, députée de Champlain; Simon Allaire, député de Maskinongé; Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre responsable de la région et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; TVA; Doucet+Turcotte architectes; 106,9 FM; Rythme 100,1.



Partenaires de services : Complexe Laviolette, Distillerie Mariana, Femmessor, Audélie Arel photographe, Studios Équinoxes, Géographik, Il était une fleur, Orenda micropousses, KiNipi spa nordique et hébergement, La Zone Entrepreneuriale, Belitec, Festivoix de Trois-Rivières, Culture 3R, Pôle d’économie sociale de la Mauricie, Canadian Tire.



La Jeune Chambre de la Mauricie rappelle la contribution des membres du jury 2019, présidé par Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés pour Cogeco Connexion, est formé de Chantale Dubois (Services Québec Mauricie), Cynthia Chenevert (Femmessor), Jean-Philippe Leduc (Desjardins Entreprises), Mathieu Cossette (Innovation et Développement Économique Trois-Rivières), Zeineb Ouni (Université du Québec à Trois-Rivières), Justine Lacharité (Pôle d’économie sociale Mauricie), Maude Labrosse (Digihub), Danie Dauphinais (La Zone entrepreneuriale) et Jean-Frédéric Bourassa (MRC de Maskinongé). L’Institut de recherche sur les PME a contribué au développement des cahiers de candidatures et des grilles d’évaluation utilisés par le jury.

Finalement, l’organisation tient à souligner la précieuse contribution du comité organisateur :

Virginie Jalbert, directrice du comité, Doucet + Turcotte Architectes

Sarakim Lévesque, Jeune Chambre de la Mauricie

Joannie Bournival, Jeune Chambre de la Mauricie

Chanie Perreault, Carrefour d’Entrepreneuriat et d’Innovation Desjardins de l’UQTR

Nancy Gagné, Nancy Gagné Design

Kevin Pott, Cinetic

Marie-Pier Cloutier, Leucan Mauricie

Jessica Dumont, CLE Capital

Saray Moreira Urra, UQTR