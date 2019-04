Grande Collecte du Printemps de Moisson Maurice / Centre-du-Québec

Du 24 au 28 avril prochain, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec tient sa Grande Collecte du Printemps. Cette collecte vise à amasser 3 500 kg de denrées non périssables et 35 000 $. Plus de 200 bénévoles seront présents chez les 29 marchands participants en Mauricie et au Centre-du-Québec.

M. Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson, indique : « La générosité de la population est essentielle au succès de la Grande Collecte du Printemps de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. Les demandes augmentent d’année en année et la collecte nous permet de recueillir des denrées qu’on reçoit plus rarement. De plus, grâce à tous les partenariats développés, chaque 1 $ de don nous permet de distribuer une valeur de 25 $ de nourriture. Chaque don est une aide directe et concrète pour aider à combler un besoin essentiel, se nourrir. »

Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson et animateur de l’émission matinale On est tous debout au 94,7 Rouge FM, mentionne : « C’est important de donner lors de la collecte de Moisson pour aider celles et ceux qui ont besoin. Il y a beaucoup de familles, de personnes seules et de personnes âgées de chez nous qui comptent sur nous pour se nourrir. Avec votre don, vous aidez 71 organismes qui soutiennent chaque mois 30 600 personnes, dont 9 500 enfants. Merci de remettre vos dons aux bénévoles qui seront présents dans les épiceries participantes. »

M. Pellerin ajoute : « Notre collecte est possible grâce aux bénévoles, aux marchands qui nous accueillent et à nos partenaires : Budget, Le Nouvelliste, Rouge FM, Énergie, Les Hebdos Mauricie – Rive-Sud. »

Voici des suggestions de dons en denrées :

• pâtes alimentaires

• céréales

• conserves : soupe, sauce, viande, poisson, fruits et légumes

• nourriture pour bébés

• produits d’hygiène

• produits pour bébés

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture. Moisson c’est 3,5 millions de kilos de denrées récupérés par année, valeur marchande de 28,8 millions $. C’est 545 personnes soutenues dans leur intégration sociale et à l’emploi pour développer leur savoir-être et leur savoir- faire. Moisson, c’est la personne au cœur de nos actions!