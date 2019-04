En prévision des précipitations à venir au cours des prochains jours et du niveau critique que pourrait atteindre le fleuve Saint-Laurent, la Ville de Bécancour invite ses citoyens à la responsabilisation et à entamer les actions nécessaires pour assurer leur propre protection et celle de leurs biens. Tout nous porte à croire que la situation sera similaire aux inondations printanières de 2017.

En ce sens, la Ville de Bécancour désire informer la population d’actions qu’elle entreprend pour se préparer afin de soutenir les résidents riverains et citoyens. Ainsi, les équipes de surveillance des cours d’eau sont en mode alerte et suivent de très près les niveaux d’eau, notamment celui du fleuve Saint-Laurent. Des génératrices sont installées dans des lieux stratégiques (infrastructures municipales) afin de permettre la continuité des services essentiels à la population fournis par la Ville.

De plus, la Ville met dès maintenant, à la disposition des citoyens, des sacs de sable à ces lieux de dépôts :

• Bureau touristique de Bécancour : 1005 Boul. de Port Royal, Bécancour, G9H 4Y2

• Atelier municipal :1300, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, G9H 3B9

• Centrale de traitement d’eau : 155, avenue Godefroy, Bécancour, G9H 1S1

• Belle-Vallée, secteur Sainte-Gertrude

Les citoyens devront aller chercher les sacs par leurs propres moyens et en disposer convenablement. Aucune livraison de sacs à domicile ne sera effectuée.

Appel à la responsabilisation

Il est très important de se référer au Guide des inondations 2019 qui a été distribué en mars dernier et dont vous trouverez copie sur le site Internet de la Ville au www.becancour.net. De plus, un suivi de situation sera aussi fait sur le Facebook municipal au www.facebook.com/villebecancour.

Pour toutes questions concernant les inondations, vous pouvez composer le 819 294- 6500 ou consulter le site Internet de la Ville dans section « inondations ».