Un Souper-bénéfice plus que réussi!

C’est sous la thématique « fête foraine » que s’est tenu hier le Souper-bénéfice annuel de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable sous la présidence d’honneur de Mme Claudie Gagnon, Directrice Développement durable et Innovation à l’Administration portuaire de Trois-Rivières. Plus de 140 de participants étaient réunis pour la protection des milieux naturels trifluviens. Cette soirée a permis à l’Organisme de récolter 14 500 $ qui seront mis au profit de la qualité de vie des citoyens.

La soirée a été organisée de façon écoresponsable : pratiquement aucun déchet n’a été produit, un menu végétarien était offert aux participants et les aliments locaux étaient à l’honneur. La Fondation a également prévu la compensation carbone de l’évènement via la Bourse du carbone Scol’ERE. Cette année, deux commanditaires Platine nous ont soutenus dans l’organisation de l’évènement, soit l’Administration portuaire de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières ainsi que trois commanditaires Or, soit Groupe Bellemare – division environnement, Dufresne Hébert Comeau avocats et la Banque nationale. Des kiosques d’animation rappelant une fête foraine ont su animer l’heure du cocktail.

De plus, lors de la soirée a eu lieu la remise des Prix Reconnaissance en développement durable de la Ville de Trois-Rivières à quatre récipiendaires qui se sont démarqués dans leur secteur d’activité au cours de l’année 2018, soit le projet scolaire Les lumières 3.0 du Collège Laflèche, la Ferme urbaine Brassard, la Chocolaterie Samson et le CPE L’arbre enchanté. Félicitations à ces projets et entreprises qui ont su intégrer à leurs activités quotidiennes des pratiques de développement durable.

« La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable souhaite devenir l’organisme de choix au moment de construire la Ville de demain. Créer des milieux de vie durables, protéger et mettre en valeur nos milieux naturels, innover et travailler en collaboration, voilà notre souhait pour les prochaines années. Le succès de notre Souper-bénéfice cette année témoigne bien de l’engouement pour nos activités! », souligne Mme Madelaine Rouleau, présidente du conseil d’administration.

Vous voulez participer vous aussi aux projets de la Fondation? Il vous est possible de faire un don ou d’offrir une commandite à la Fondation, de joindre l’Escouad’Durable ou de parrainer un projet en composant le 819 379-4487 ou par courriel au [email protected]