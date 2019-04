Les copropriétaires de FAB 3R font l’acquisition du terrain et des bâtiments actuels

C’est avec une immense fierté que madame Chantal Rochette ainsi que messieurs Yves Lacroix et Martin Magny, copropriétaires de FAB 3R, annoncent aujourd’hui l’acquisition des bâtiments et du terrain sur lequel se situe l’entreprise trifluvienne.

Cet investissement majeur de plus d’un million de dollars de la part des trois coassociés, appuyé par Fonds régionaux de solidarité FTQ Mauricie, permet aux entrepreneurs locaux de mettre la main sur un terrain de 600 000 pi2 et des cinq bâtiments actuels de FAB 3R. Ces derniers totalisent une superficie de 200 000 pi2.

« Pour nous, c’est un rêve qui devient réalité. Nous étions locataires depuis notre acquisition des actifs de la division Fabrication de GL&V Canada inc. en 2013. Dès ce moment, notre plan était de devenir, un jour, seuls maîtres à bord, indique M. Yves Lacroix, président-directeur général de FAB 3R. Notre volonté a toujours été de faire une coupure avec GL&V et c’est ce que nous avons confirmé le 20 décembre dernier lorsque nous avons ratifié le contrat d’achat de l’emplacement et des infrastructures qui s’y retrouvent. L’annonce d’aujourd’hui nous permet d’annoncer que FAB 3R est désormais une entreprise 100 % trifluvienne, et ce, du solage jusqu’au produit final. »

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Mauricie se réjouissent du dénouement puisque celui-ci apporte un sentiment de sécurité pour l’ensemble des partenaires et des employés.

Madame Nathalie Laberge, directrice Investissement, Fonds régionaux de solidarité FTQ Mauricie, est heureuse de l’annonce : « Entreprise déjà bien enracinée à Trois-Rivières, FAB 3R renforce davantage ses liens avec notre région grâce à cette transaction. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les employés et les partenaires de FAB 3R, de même que pour l’ensemble de l’économie de la Maurice. »

En conclusion, cette acquisition est vitale pour le développement de FAB 3R puisque des projets d’investissement importants seront annoncés au cours des prochaines semaines.