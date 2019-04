Le Défi têtes rasées Leucan de retour en Mauricie et au Centre-du-Québec

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec est très fière de lancer dans sa région l’édition 2019 du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim.

Encore une fois cette année, Leucan compte sur la collaboration de présidents d’honneur engagés. M. Nicolas Martel, directeur – services-conseils chez Deloitte, s’implique à Drummondville. Du côté de Shawinigan, Jean-Sébastien Blais, pharmacien-propriétaire membre affilié à Proxim, assure la présidence d’honneur. À Trois-Rivières, Philip Goyette, conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins, est le président d’honneur. Il est accompagné de sa fille Charlie. Finalement, le conseiller municipal et psychoéducateur Yannick Fréchette s’engage pour Leucan à Victoriaville.

De jeunes porte-paroles s’impliquent également pour faire rayonner la cause. Il s’agit de Charlotte Richard, 13 ans, qui est en rémission. Elle est la jeune porte-parole en Mauricie. Au Centre-du-Québec, Angélie Laflamme, 8 ans, poursuit ses traitements. Sa sœur Marily et son frère Eliott, l’accompagnent en tant que jeunes porte-paroles.

Depuis 2004, le Défi têtes rasées Leucan a permis d’amasser 4,6 millions $ dans la région. Après avoir amassé 280 000 $ en 2018, l’objectif de cette année est d’atteindre un montant de 290 000 $.

Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage officiels organisés par Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec au cours de l’année ou de soutenir un participant en visitant le tetesrasees.com. Les Défis sur les sites de rasage auront lieu le 26 mai au Centre Les Rivières à Trois-Rivières et à La Grande Place des Bois-Francs à Victoriaville ainsi que le 2 juin à La Plaza de la Mauricie à Shawinigan et aux Promenades Drummondville.

De plus, les gens peuvent organiser leur propre Défi personnalisé au moment et à l’endroit de leur choix. Les intéressés peuvent s’inscrire au tetesrasees.com ou communiquer avec l’équipe du bureau régional de Leucan.

Chaque participant s’engage à amasser un minimum de 50 $ en dons pour Leucan. L’âge minimum pour participer au Défi est 7 ans. Les personnes qui veulent poser un geste significatif et amasser des dons sans se faire raser peuvent aussi relever un Défi de type coupe-couette.