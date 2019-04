Le mardi 16 avril 2019, à quelques jours du Jour de la Terre, le Cégep de Trois-Rivières recevra l’auteur et militant Dominic Champagne.

« La science le dit clairement : nous sommes entrés dans une ère de bouleversements climatiques et il y a urgence ». Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré: « Nous avons deux ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses. Il en appelle à la société civile de tous les pays. Nous répondons présents. L’urgence de la situation exige une mobilisation sans précédent et de vigoureuses actions collectives pour protéger le monde dans lequel nous vivons […] ».

Dominic Champagne est auteur, dramaturge et metteur en scène. Militant écologiste, il est l’un des initiateurs du Pacte pour la transition lancé en novembre 2018. L’objectif de ce pacte est d’intensifier la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de l’environnement. Ainsi, tous les Québécois et toutes les Québécoises sont invités à s’engager à faire leur part d’efforts pour l’environnement tout en exigeant du gouvernement du Québec qu’il fasse la sienne.

Mardi 16 avril 2019 à 19 h

Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Entrée et stationnement gratuits

Cette grande conférence est présentée en collaboration avec le Syndicat des professeurs et des professeures de notre collège et le Comité de solidarité/Trois-Rivières.

Quelques billets seront disponibles pour le grand public. Les personnes intéressées devront se présenter dans le Hall d’entrée du Théâtre du Cégep de Trois-Rivières.