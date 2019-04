Josée Boudeault et Louis-Philippe Rivard seront les conférenciers vedettes du Salon des aidants et des aînés

L’Appui Mauricie a dévoilé ce mercredi, le nom des conférenciers vedettes de la première édition du Salon des aidants et des aînés à Shawinigan. Josée Boudreault et son compagnon Louis-Philippe Rivard donnent ainsi rendez-vous aux aidants et aux aînés de Shawinigan le dimanche 5 mai à Espace Shawinigan. L'entrée est gratuite!

Après avoir subi un AVC au cours de l’été 2016 et un deuxième en septembre 2017, c’est avec détermination que Josée remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante.

Heureuse de retrouver son public, elle sera accompagnée de Louis-Philippe, son conjoint avec qui elle viendra partager son histoire et sa façon de traverser les grandes et petites épreuves de la vie avec positivisme. Exemple de force, de ténacité, de courage et de résilience, ils sauront émouvoir, faire rire et faire réfléchir le public par leur témoignage vibrant et leur complicité hors du commun.

Une conférence à ne pas manquer qui pourra assurément inspirer les visiteurs du Salon dans leur cheminement personnel... Cette conférence est rendue possible grâce à la participation financière des Pharmacies Jean Coutu Veillette et Ayotte.

« Le témoignage de Mme Boudreault et M Louis-Philippe Rivard sera une réelle source de motivation et d’inspiration pour les aidants et les aînés. Le succès croissant des dernières années du Salon de Trois-Rivières prouve que les proches aidants et les aînés viennent chercher de plus en plus d’outils et de services. » déclare Pierre Morissette, président de l’Appui Mauricie.

La programmation du Salon des aidants et des aînés ne s’arrête pas là puisque l’Appui Mauricie a déjà dévoilé la tenue de deux ateliers en matinée qui pourront eux aussi être très utiles pour les visiteurs.

Pour rendre l’expérience du Salon plus agréable, les visiteurs pourront retrouver sur place un service restauration, un grand espace de stationnement gratuit, des navettes gratuites ainsi qu’un vestiaire (pourboire à votre discrétion). Toutes les informations relatives au Salon sont à retrouver sur le site Internet: www.salondesaidants.ca ou sur la page Facebook: Salon des aidants et des aînés.