La MRC de Maskinongé dévoile le « Bon coup » de mars

La MRC de Maskinongé est fière de remettre le « Bon coup » du mois de mars à la Pharmacie Marie-Ève Gélinas pour son récent agrandissement. Originaire de Yamachiche, c’était pour Mme Gélinas un rêve d’offrir à ses concitoyens une pharmacie moderne et complète.

La pharmacie de Yamachiche a vu le jour en 1999 et Mme Gélinas en est propriétaire depuis 2017.

Trop à l’étroit à l’emplacement initial, la jeune pharmacienne a rapidement commencé à planifier un projet de déménagement. Les travaux ont débuté à l’automne 2018 à l’angle du boulevard Sainte-Anne et du boulevard Duchesne et l’inauguration officielle des nouveaux locaux s’est faite le 13 mars dernier, deux ans après être devenue propriétaire.

Avec une superficie passant de 520 pi² à 4000 pi², la pharmacie de la bannière Familiprix a augmenté considérablement son offre, notamment avec l’ajout d’un rayon de cosmétiques et la possibilité de rencontrer une infirmière sur rendez-vous.

Par ailleurs, huit nouveaux emplois ont été créés, passant ainsi de 3 à 11 employés.

Soucieuse de l’environnement et de son empreinte écologique, Mme Gélinas a fait l’achat d’un véhicule de livraison électrique et propose une station de savons en vrac.

Pour le futur, elle souhaite aller encore plus loin en termes de développement durable, avec une plus grande offre de produits « zéro déchet » et de produits en vrac. « Aussi, je prône le plus possible l’achat local. Je veux encourager et collaborer avec mes voisins commerçants », a-t-elle précisé. Elle désire de plus être présente dans la communauté et participer à des initiatives sociales.

Mme Gélinas est également copropriétaire de la Pharmacie Gaboury et Gélinas de Berthierville, toujours sous la bannière Familiprix.

À travers tout le travail exigé par ses deux pharmacies, la pharmacienne apprécie l’encouragement que le « Bon coup » de la MRC de Maskinongé lui apporte : « Je suis très heureuse que vous souligniez ce gros et important accomplissement pour moi : avoir une pharmacie dans mon village natal avec une toute nouvelle offre de produits et services. »

À propos du « Mur des Bons coups »

Avant chaque assemblée du Conseil des maires de la MRC de Maskinongé, un « Bon coup » est souligné pour le dernier mois : www.mrc-maskinonge.qc.ca/bons- coups.

Un comité a été formé pour déterminer un récipiendaire mensuel. Ce comité est constitué de M. Pierre Cloutier, agent de communication et de développement à la SADC de la MRC de Maskinongé, de M. Jean-Frédéric Bourassa, coordonnateur du Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé et de Mme Geneviève Scott-Lafontaine, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé.