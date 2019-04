Port de Trois-Rivières : Jean Lamarche voit grand

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières Jean Lamarche s’engage à travailler en étroite collaboration avec les dirigeants du Port de Trois-Rivières pour permettre aux installations portuaires de poursuivre leur développement en s’intégrant à la vie récréotouristique trifluvienne. Il veut voir la ville et le Port établir un partenariat encore plus étroit qui permettra un meilleur accès et une revitalisation des abords du fleuve Saint-Laurent, un enjeu important pour le candidat à la mairie.

La force d’une collaboration

« Le Port de Trois-Rivières est un de nos plus grands et importants citoyen corporatif. Il est primordial pour la ville de travailler avec eux afin de poursuivre leur inclusion dans la vie récréotouristique de Trois-Rivières » a déclaré Jean Lamarche.

« Il jouit d’une excellente crédibilité à travers le pays et son travail est reconnu partout. Il faut que la ville soit pour eux un partenaire dynamique, et je sais que les gens du Port de Trois-Rivières seront toujours de fidèles alliés de leur ville. C’est ce partenariat que je m’engage à établir de façon solide et durable. »

Jean Lamarche voit aussi dans cette approche proactive une belle opportunité qui vise à poursuivre le grand développement du centre-ville de Trois-Rivières et faire grandir l’offre touristique de la Cité de Laviolette. Avec le train à grande fréquence et l’aéroport, la fenêtre d’opportunité pour la ville de Trois-Rivières sera encore plus vaste et solidifiera son rôle de pôle d’attraction principal entre Montréal et Québec.

Bâtir ensemble le Trois-Rivières de demain

Depuis plusieurs années le Port de Trois-Rivières est impliqué dans la vie des trifluviens et c’est ce lien que Jean Lamarche veut travailler à bonifier en collaboration avec l’Administration portuaire de Trois-Rivières.

« Le président-directeur général Gaétan Boivin ainsi que son équipe font un travail extraordinaire pour la ville et voient grand pour l’avenir du Port. Nous nous devons de les supporter et de leur fournir les ressources nécessaires pour que nous puissions ensemble voir toujours plus grand pour notre ville. En travaillant en équipe, rien ne pourra nous arrêter. C’est ma vision pour notre ville » a tenu à ajouter le candidat à la mairie de Trois- Rivières.