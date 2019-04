Jean-François Aubin, candidat à la mairie, veut adopter de nouvelles mesures pour prioriser les aînés

S’il n’en tient qu’au candidat à la mairie de Trois-Rivières, Jean-François Aubin, la Ville adoptera des mesures pour prendre soin de ses ainés, et ce, dès le mandat en cours.

Parmi ces moyens, notons la mise en place d’une commission des aînés chargée de conseiller la Ville et de voir à l’application du plan d’action de Municipalité ami des aînés (MADA). Une priorité sera établie sur le déneigement et le déglaçage des trottoirs et l’établissement de corridors de marche à travers la ville. Finalement, la Ville fera une étude afin de voir si les piscines intérieures actuelles répondent suffisamment à la demande ou s’il faut envisager la construction d’une piscine intérieure supplémentaire.

« Tout le travail formidable fait par la Ville dans la révision de son plan d’action pour les aînés fait ressortir deux besoins fondamentaux : se tenir en forme malgré l’âge et briser la solitude vécue par plusieurs personnes. Voilà pourquoi il faut d’une part faciliter l’activité physique et les transports actifs chez les aînés et, d’autre part, soutenir le développement des milieux de vie et des organismes qui favorisent les activités sociales et intergénérationnelles », explique Jean-François Aubin.

Le candidat à la mairie qui a pris le temps d’aller rencontrer la FADOQ Mauricie pour entendre les différents besoins exprimés par les aînés propose également une amélioration de la sonorisation de la salle à la Bâtisse industrielle, grandement utilisée par les ainés, une augmentation de la sécurité pour les traverses de piétons, l’ajout de terrains de pickleball dans les parcs de la Ville et un soutien accru aux centres de loisirs communautaires.

Nos aînés, 47 % de la population de Trois-Rivières

« Selon le recensement de 2016, il y a 62 540 personnes de plus de 50 ans à Trois-Rivières. Cela représente 47 % de la population. La ville travaille fort pour que l’on soutienne nos aînés, je veux poursuivre dans ce sens et aller encore plus loin afin qu’ils se sentent bien chez nous, se sentent bien chez eux! », conclut le candidat à la mairie.