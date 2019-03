Tournée GCR 2019 : une réussite sur toute la ligne 

Garantie de construction résidentielle (GCR) est ravie du grand succès qu’a connu la Tournée GCR 2019. De février à mars, GCR est partie à la rencontre des entrepreneurs et des professionnels de la construction aux quatre coins du Québec pour prendre le pouls du terrain et pour offrir des formations sur les meilleures pratiques en matière de construction. Plus de 1 100 professionnels de l’industrie se sont inscrits à la Tournée GCR 2019 et des dizaines d’élus et fonctionnaires provinciaux et municipaux ont été rencontrés.

La Tournée s’est déplacée dans huit villes, soit Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville, Longueuil, Laval, Rimouski et Saguenay. Le nombre de participants a plus que doublé par rapport à la tournée précédente tenue en 2017.

« GCR est plus que satisfaite de la participation des acteurs de l’industrie à la Tournée GCR 2019. Les échanges et les discussions avec les entrepreneurs ont d’ailleurs permis de constater que ceux-ci voient une grande valeur ajoutée à la présence de GCR en plus de considérer que nous sommes là pour collaborer et travailler avec eux, et ce, afin qu’ils puissent offrir une construction de qualité aux consommateurs. À la suite de la Tournée, il est clair que GCR s’installe de plus en plus comme un acteur incontournable de l’industrie de la construction résidentielle au Québec », déclare le président-directeur général de GCR, Daniel Laplante.

GCR a pour mission de protéger les acheteurs d’une habitation neuve, et c’est en travaillant de concert avec les acteurs de l’industrie qu’il sera possible d’y parvenir plus efficacement.

Des rencontres fructueuses avec les élus et intervenants du milieu

GCR a profité de l’occasion pour rencontrer les intervenants du milieu lors de chaque visite de la Tournée. Les représentants de GCR ont rencontré des maires, des conseillers et des fonctionnaires municipaux ainsi que plusieurs élus de l’Assemblée nationale du Québec. Le maire de Drummondville et président de l’Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, a aussi été rencontré.

« Nous avons reçu de la part de chacun d’eux un très bon accueil et nous avons eu d’excellents échanges sur les enjeux liés à l’habitation, la qualité de la construction résidentielle et la protection des consommateurs. Nous sommes une organisation somme toute très jeune et nous croyons qu’il est primordial de rencontrer les décideurs publics afin de les sensibiliser à des enjeux qui touchent leurs concitoyens et leur protection », affirme monsieur Laplante.

Au cours de ces rencontres, il a aussi été possible pour GCR de discuter de différentes pistes de collaboration avec les municipalités et le gouvernement provincial.

Remise de distinctions : une fierté pour les entrepreneurs

Lors de la Tournée, plus de 100 entreprises qui se sont démarquées en 2018 en ayant obtenu la Cote Qualité GCR AA ont reçu une distinction de la part de GCR. Cela signifie que ces entreprises ont une excellente cote technique, une solidité financière et qu’elles accordent une importance aux préoccupations de leur clientèle.

« De nombreux récipiendaires ont publicisé l’obtention de leur distinction, notamment sur les réseaux sociaux et sur le Web. Il est clair qu’une distinction de la sorte, c’est quelque chose dont ils sont fiers », poursuit monsieur Laplante.

Il faut savoir que chaque entreprise accréditée GCR se voit attribuer une Cote Qualité GCR, celle-ci se situant entre AA et D. Elle est évaluée selon plusieurs critères, dont la performance technique de l’entreprise lors des inspections effectuées par GCR, sa performance financière et son service après-vente, incluant les réclamations logées auprès de GCR. La cote est réévaluée annuellement afin de tenir compte de tout changement concernant l’entreprise.

Rappelons que dans le cadre de la Tournée GCR 2019, les entrepreneurs ont participé à différents ateliers de formation, ceux-ci portant sur les défauts de construction les plus courants et les moyens de les prévenir, les inspections de GCR et les pratiques d’excellence, l’importance d’avoir des contrats clairs et précis ainsi que les nouveautés et changements chez GCR que les entrepreneurs doivent savoir. Ils ont eu également l’occasion de rencontrer les dirigeants et les experts de l’organisation afin d’échanger avec eux sur leur réalité et leurs préoccupations.