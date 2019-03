La Ville de Trois-Rivières devient Communauté bleue

La Ville de Trois-Rivières reçoit aujourd'hui la certification Communauté bleue et devient ainsi la première ville de la Mauricie à prendre cet engagement pour l’eau. Pour l’obtenir, la Ville s'est engagée à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à bannir ou éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices et lors de ses événements. Après Nicolet certifié le 11 février dernier, Trois-Rivières devient la septième Communauté bleue au Québec.

La remise de la certification s’est effectuée par Madame Alice-Anne Simard, directrice générale de l'organisation Eau Secours, en présence de la mairesse de Trois-Rivières Madame Ginette Bellemare, du président d'Environnement Mauricie Monsieur André Lavoie et de Madame Joan Hamel, ambassadrice Communauté bleue pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Selon Ginette Bellemare, mairesse de Trois-Rivières, « rejoindre le mouvement des Communautés bleues, c’est s’investir dans une cause unificatrice et humaine qui influencera positivement l’avenir de chacun d’entre nous. Il s’agit d’un engagement nécessaire, qui témoigne de la volonté du conseil à préserver cet or bleu qui nous est si cher, mais trop souvent négligé. »

Pour Joan Hamel, ambassadrice Communauté bleue pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, « la Ville envoie un message clair de l’importance de protéger et préserver cette ressource essentielle à la vie : l’eau pour nous et les générations futures. J’en suis très fière. Trois-Rivières devient ainsi un exemple pour les autres municipalités qui sont appelées à suivre le pas! Un immense merci aux élu.e.s municipaux de Trois-Rivières de prendre soin de notre planète et protéger notre patrimoine collectif! »

Communauté bleue est une initiative qui contribue à protéger l’environnement, selon André Lavoie, président d’Environnement Mauricie. « La commercialisation de l’eau embouteillée prend une ampleur qui a des conséquences sérieuses sur l’environnement. Il faut de 3 à 5 litres d’eau pour produire une bouteille de 1 litre », rappelle M. Lavoie. Par ailleurs, encore trop de bouteilles sont jetées à la poubelle plutôt que récupérées et recyclées.

Depuis le lancement de cette campagne au Québec il y a quatre mois, les villes d'Amqui, Danville, Nicolet, Rivière-du-Loup et Montréal, ainsi que l’Université McGill, ont reçu la certification Communauté bleue. Le Québec regroupe maintenant à lui seul plus de 10% des Communautés bleues dans le monde. « Trois-Rivières rejoint un mouvement grandissant pour la protection de l’eau, notre ressource la plus vitale. Nous félicitons la Ville pour son engagement ainsi que les citoyennes et citoyens de la région qui ont encouragé la Ville à prendre cet engagement » conclut Alice-Anne Simard d’Eau Secours.