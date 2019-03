Comme c’est maintenant la tradition chaque début de printemps, la Mauricie célèbrera les Journées internationales de la Francophonie en Mauricie du 20 au 31 mars prochains. Pour l’occasion, plusieurs activités sont programmées pour souligner l’importance de la Francophonie en région.

Les citoyens de la Mauricie pourront donc participer à une trentaine d’activités (conférences, dictées, concerts, concours, documentaires, rencontres avec des auteurs, etc.) qui se dérouleront à Trois-Rivières, deuxième plus ancienne ville française en Amérique, et dans sept municipalités de la région. La programmation propose entre autres une Dictée textée avec les Cowboys Fringants en direct de la page Facebook de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le concert chanter pour la Francophonie ainsi que la remise de l’Ordre de la Pléiade à Monsieur Louis Caron, auteur émérite.

Ces activités permettront à la population d’ici de mettre en vedette la langue française et les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures portées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Les Journées internationales de la Francophonie en Maurice ont vu le jour grâce à la collaboration de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, l’UQTR, Culture Trois-Rivières, Culture Mauricie, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, le Salon du livre de Trois-Rivières, le Musée Pop, le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, le Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières, le Festival International de la Poésie ainsi que Culture Shawinigan.

La programmation des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie est disponible au www.jifmauricie.com

Une initiative de l’OIF

Chaque année, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée à la grandeur de la planète, à l’invitation de l’Organisation internationale de la Francophonie. Cet organisme regroupe 88 états et gouvernements, répartis sur les 5 continents et représentant quelque 900 millions d’habitants (13 % de la population mondiale). L’Organisation internationale de la Francophonie est une institution fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle mène des actions politiques et de coopération pour donner corps à une solidarité active au bénéfice de ses membres. Elle agit dans le respect de la diversité culturelle et linguistique, au service de la promotion de la langue française, de la paix et du développement durable.