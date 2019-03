Changement à la direction générale de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) annonce le départ de madame Marie-Pier Matteau de la direction générale de l’organisme à la suite du non-renouvellement de son mandat.

« Nous remercions Mme Matteau pour le travail qu’elle a réalisé au sein de notre organisation au cours des quatre dernières années alors qu’elle a su insuffler un vent de changement à la Chambre. Nous lui souhaitons bon succès dans la poursuite de sa carrière », mentionne le président de la CCI3R, M. Marco Champagne.

Direction générale par intérim

Faisant suite au départ de Mme Matteau, le conseil d’administration de la CCI3R est fier d’annoncer la nomination de Mme Andréanne Guilbert au poste de directrice générale par intérim. Cette dernière possède une excellente connaissance des dossiers de la Chambre pour y avoir œuvré pendant près de trois ans à titre de responsable des communications.

« Ayant été attachée politique par le passé, Mme Guilbert saura bien coordonner les dossiers d’affaires publiques et soutenir l’équipe de la permanence dans les divers projets. En plus d’être extrêmement sensible aux enjeux des membres, elle a su développer d’excellentes relations avec nos partenaires, ce qui est d’une valeur inestimable pour tous les membres du conseil d’administration. Les administrateurs et moi sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec Mme Guilbert », se réjouit M. Champagne.

À noter que le conseil d’administration de la CCI3R entamera, au cours des prochaines semaines, les démarches de recrutement afin de nommer une direction générale permanente.

Plusieurs évènements sont prévus au calendrier de la Chambre trifluvienne d’ici la fin de la saison des activités, notamment la soirée-bénéfice annuelle de la CCI3R soit La Dégustation de Vins du Monde du Fonds de solidarité FTQ qui se tiendra le jeudi 11 avril prochain. Consultez le site Internet pour tous les détails.