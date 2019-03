La SSJBCQ invite les comités à déposer leur projet de Fête nationale 2019

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) invite les comités organisateurs centricois à lui soumettre leur projet de célébration de la Fête nationale du Québec 2019. Deux subventions, l’une provenant du gouvernement provincial et la seconde offerte par la SSJBCQ, peuvent dès maintenant être demandées. La date limite de dépôt des projets est le vendredi 5 avril prochain.

C'est le 28 février dernier qu'avait lieu la soirée régionale d’information au sujet du programme d'assistance financière, du programme de reconnaissance des bénévoles, ainsi que des divers guides et outils de planification pour les organisateurs de célébrations d’une Fête nationale au Centre-du-Québec en 2019. À titre de coordonnatrice régionale, Gisèle Denoncourt a tenu à préciser le rôle de la SSJBCQ, mandataire centricois, au déploiement des festivités. Plus de 25 comités organisateurs en provenance des cinq MRC du territoire ont assisté à cette rencontre à Saint-Léonard-d’Aston, preuve que la Fête nationale demeure un événement incontournable pour les Québécoises et Québécois.

Un monde de traditions

Cette rencontre a permis aux participants de découvrir la thématique de la Fête 2019, UN MONDE DE TRADITIONS, une suggestion en deux volets. La première proposition illustre notre folklore par l’imagerie du violon et de la chemise carottée, rappelant les joyeuses réunions et les retrouvailles familiales, mettant de l’avant les racines de notre culture unique. C’est sans aucun doute dans le domaine de la chanson que la tradition québécoise est la plus forte! La deuxième affiche met en évidence une pagaie : elle fait référence aux Premières nations qui nous ont permis de voguer sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la Chasse-Galerie. La pagaie est une création originale d’artisanes Wendat de Wendake, unissant les traditions ancestrales et contemporaines.

Programme d’assistance financière

Au Centre-du-Québec, la Fête nationale implique, bon an mal an, près de 1 000 bénévoles. En 2018, on comptait 49 sites de festivités qui ont accueilli plus de 50 000 personnes. Le Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec a pour objectif de favoriser l'organisation de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. De plus, la SSJBCQ investit 35 000 $ dollars supplémentaires pour offrir un second programme d’assistance financière, afin de bonifier les subventions!

Les comités organisateurs souhaitant présenter une demande d'aide financière doivent contacter madame Lydia Lyonnais, au bureau régional de la Société, en composant le 1 800 943-2519, poste 105, ou encore par courriel à l'adresse suivante: [email protected]. Il est également possible de se procurer les formulaires au www.ssjbcq.quebec sous l'onglet « Fête nationale », « Organisez la Fête ».