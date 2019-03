Aidez la GRC à nommer ses nouveaux chiots: un concours pour les enfants du Canada

Jeunes de 14 ans et moins demeurant au Canada, la Gendarmerie royale du Canada a besoin de vous. C’est qu’elle cherche plusieurs noms pour nommer la prochaine génération de chiens policiers. Est-ce que votre suggestion sera retenue?

Les noms choisis seront donnés aux 13 chiots bergers allemands qui sont nés au Centre de dressage des chiens de police en Alberta.

Ce lieu est responsable du programme national d’élevage des chiens policiers de la GRC et relève de la Division Dépôt. Le Centre s'est taillé une réputation envieuse au fil du temps en élevage de bergers allemands et de dressage de chiens qui présentent des aptitudes remarquables de recherche et de pistage.

Des prix intéressants

Les enfants dont les noms seront retenus recevront chacun une photographie laminée de 20 cm sur 27 cm (8 po sur 10 po) du chiot qu'ils ont officiellement nommé, un chiot en peluche du nom de Justice et une casquette de baseball de la GRC.

Des règles simples pour participer

Vous avez envie de participer? Premièrement, sachez que le nom doit commencer par M et ne peut pas compter plus de neuf lettres. Il ne doit comprendre qu’une ou deux syllabes.

Le concours est ouvert aux jeunes de 14 ans et moins demeurant au Canada. Une seule suggestion par participant sera acceptée.

Faites vite, car la date limite de participation est le 26 mars prochain. Les gagnants et les noms choisis seront annoncés le 30 avril 2019 sur le Web et les médias sociaux de la GRC.

Pour participer en ligne, on peut le faire en ligne via ce lien: http://www.rcmp.gc.ca/depot/pdstc-cdcp/name-the-puppy-nomme-le-chiot-fra.htm

On peut aussi employer la méthode traditionnelle en acheminant une lettre avec nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que la suggestion au:



Concours « Nomme le chiot »

Centre de dressage des chiens de police

C. P. 6120

Innisfail, AB T4G 1S8

Dans le cas d'un nom proposé par plusieurs participants, un tirage déterminera le gagnant ou la gagnante.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui ne seront pas sélectionnés dans le cadre du concours seront retenus pour d'autres chiots nés pendant l'année.