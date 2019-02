La Ville de Shawinigan fait le point sur les opérations de déneigement

Étant donnée les grandes quantités de neige reçues depuis novembre 2018, la saison hivernale 2018-2019 peut déjà être considérée comme exceptionnelle. La Ville de Shawinigan informe les citoyens sur les opérations de déneigement d’ici la fin de l’hiver, afin de s’adapter à cette situation. La Ville demande également aux citoyens leur collaboration afin d’assurer un passage sécuritaire dans chacune des rues.



État de la situation actuellement

Sites de dépôt à neige

La Ville de Shawinigan compte six sites de dépôt à neige. Ils sont tous pratiquement à pleine capacité, ce qui oblige la Ville à gérer, de façon serrée, la quantité de neige qui y ai transporté. D’ailleurs, cinq de ces six sites ont été fermés aux entrepreneurs qui ramassent la neige de clients privés. Cette mesure a été prise pour avoir une marge de manœuvre d’ici la fin de l’hiver. La Ville est aussi en communication avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour élargir la zone autorisée de certains sites de dépôt.



Opérations de déneigement

Dans les prochaines semaines, la Ville va poursuivre les opérations de ramassage de la neige dans les camions. Parallèlement à cela, les opérations de soufflage sur les terrains ont débuté et elles se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine prochaine dans plusieurs quartiers résidentiels. Il faut préciser que le soufflage sur les terrains pourra se faire aux endroits où il reste de la place, seulement. Ces opérations permettront d’élargir les rues.



Veuillez prendre note que s’il neige entre temps, les équipes devront arrêter les opérations d’élargissement des rues pour retourner aux opérations de déneigement. Dans ce cas, il pourrait y avoir du délai.



Collaboration des citoyens

Si vous devez vous stationner dans la rue, assurez-vous de laisser un dégagement suffisant pour permettre le passage d’un véhicule. Plusieurs citoyens stationnent leur véhicule dans la rue, sans égard à la largeur. À plusieurs endroits, les rues deviennent impraticables si des gens se stationnent des deux côtés. Il faut en tenir compte puisqu’il en va de la sécurité de tous.



La fin de l’hiver

Avec la fonte prochaine de la neige, plusieurs de nos équipes seront affectées aux opérations de déglaçage des puisards. Cette mesure est essentielle pour permettre à l’eau de s’écouler dans les rues. Le remplissage des nids-de-poule mobilisera aussi les travailleurs.



Les prochaines semaines seront donc très occupées. La Ville fera face à plusieurs enjeux en même temps – soufflage, ramassage, déglaçage, nids-de-poule. Évidemment, la priorité demeure la sécurité des citoyens.



En terminant, la Ville vous rappelle que les grandes quantités de neige reçues doivent nous amener à adapter nos comportements :

- Si vous stationnez dans la rue, assurez-vous de laisser le dégagement nécessaire au passage d’un véhicule;

- Assurez-vous de bien dégager votre toiture;

- Gardez la neige sur votre terrain lorsque vous déneigez;

- Soyez prudent, patient et courtois lors de vos déplacements, à pieds, comme en voiture.



Pour en connaître davantage sur le déneigement à Shawinigan, rendez-vous au www.shawinigan.ca/deneigement. Vous pouvez signaler à la Ville toute situation anormale en passant par le Service aux citoyens : 819 536-7200 ou [email protected]