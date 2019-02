5 à 7 Conférence : la passion et la créativité étaient au rendez-vous

Le 19 février dernier s’est déroulé, en formule 5 à 7 à la Zone entrepreneuriale, deux conférences d’entrepreneurs aux parcours très différents. Une occasion pour les 73 participants présents de rallumer la passion et de s’inspirer de réussites entrepreneuriales québécoises.

En lien avec la mission de la Zone entrepreneuriale, cet évènement jumelait la jeunesse entrepreneuriale à la sagesse de l’expérience grâce à la présence de deux des trois jeunes fondateurs de l’entreprise « Les Bouffons Verts » et celle de l’un des piliers du commerce de détail au Québec Gilles Fortin, fondateur des magasins Tristan.

Entrepreneur d’expérience : M. Gilles Fortin des magasins Tristan

Comme conférence principale, la Zone et ses convives ont eu le privilège d’entendre M. Gilles Fortin des magasins Tristan. Une conférence où l’on a découvert la passion derrière le succès de cet homme, un entrepreneur coloré et inspirant qui a su garder l’attention de son public. Cet entrepreneur passionné, instinctif et ambitieux a réussi à bâtir une chaine de magasins lui permettant de dessiner, de produire et de vendre ses propres collections pour hommes et femmes. Logeant dans les centres commerciaux les plus prestigieux du Canada, la société totalement intégrée verticalement compte 43 magasins et 650 employés dévoués. Sa créativité et son indomptable énergie font de M. Fortin un exemple pour la relève de demain.

Jeunes étudiants entrepreneurs : Les Bouffons Verts

La Zone a accueilli deux des trois jeunes étudiants-entrepreneurs en marketing du Cégep de Trois-Rivières et de l’UQTR, soit Xavier Plamondon et Raphaël Lesage de l’entreprise « Les Bouffons Verts ». Devant la popularité grandissante pour la cuisine de rue, le nombre de camions de rue est croissant. Leur étude de marché a confirmé ce qu’ils croyaient : les restaurants et les épiceries se sont ajustés au marché santé, mais dans les festivals, on voit encore beaucoup de poutines et de hotdogs », explique Xavier. Leur mission est de promouvoir les saines habitudes alimentaires, créer des produits de grande qualité, mais également surprendre les festivaliers, qui n’ont pas l’habitude de ce genre de produits dans les évènements au Québec et au Canada. Leur passion et leur détermination ont impressionné les personnes présentes.

