La semaine de relâche, c'est à la montagne que ça se passe

À l'approche de la semaine de relâche scolaire, l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) invite les familles à profiter de l'occasion pour passer de beaux moments à la montagne et profiter des joies de l'hiver. Des moments inoubliables et des fous rires garantis seront au rendez-vous dans les stations de ski du Québec!



La grande variété d'activités proposée saura répondre aux envies des petits et des grands. Glissade sur tubes, randonnée en raquettes, vélo d'hiver, luge alpine et sports de glisse ne sont que quelques-unes des options qui s'offrent aux familles désirant prendre le grand air durant la relâche. De plus, plusieurs stations de ski offrent une programmation spéciale au cours de cette semaine où l'ambiance sera aux festivités. Les parents qui ne seront pas en congé n'ont pas été oubliés! En effet, certaines stations offrent un camp de relâche. Les enfants qui y participeront auront sans nul doute une semaine de relâche des plus mémorables.



Visitez maneige.ski ou renseignez-vous auprès de votre station de ski préférée pour connaître leur programmation.



« Que ce soit en famille ou entre amis, la semaine de relâche est le moment idéal pour profiter au maximum de l'hiver. Si vous désirez vivre des moments exceptionnels avec vos proches, c'est dans les stations de ski du Québec que ça se passe!», mentionne avec enthousiasme Josée Cusson, Directrice communications et marketing à l'ASSQ. «La période de la relâche scolaire représente près de 25 % de l'achalandage annuel en station. Il s'agit d'une période-clé pour les stations et ces dernières offrent saison après saison des programmations à la hauteur des attentes du grand public!»



S'initier au ski en famille



Pourquoi ne pas profiter de la relâche pour découvrir un nouveau sport en famille? Divers forfaits d'initiation comprenant la location d'équipement, la leçon de ski ou de planche à neige avec un moniteur certifié et l'accès à la zone d'apprentissage sont offerts par les stations de ski.



Consultez les Forfaits d'initiation en station pour trouver le forfait adapté à votre famille.



Découvrez l'Expérience maneige



Les enfants de 5 et 8 ans ont la chance de s'initier gratuitement (équipement inclus) au ski ou à la planche à neige au site Expérience maneige de Laval, Longueuil ou Québec. Les sites proposés sont aménagés dans des parcs urbains et sont adaptés aux besoins des tout-petits. Les enfants peuvent ainsi effectuer leurs premiers virages et découvrir la sensation de glisse en toute sécurité.



Pour la relâche scolaire, les sites Expérience maneige seront ouverts du 2 au 10 mars, de 10h à 15h. Il est également possible d'y initier les enfants toutes les fins de semaine de l'hiver, selon les mêmes heures.



Suite à l'initiation, chaque enfant reçoit un Forfait Expérience maneige qui lui permet de poursuivre son initiation aux sports de glisse dans une station de ski. Le forfait, au coût de 25$, inclut une leçon de groupe, la location d’équipement avec casque et l'accès à la zone d'apprentissage de la station visitée.



Tous les détails se trouvent sur le site maneige.ski