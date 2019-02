Réduire ses coûts de chauffage grâce aux rénovations écologiques

Le mercredi 20 février 2019 à 19 h, André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, présentera une conférence sur les programmes et aides financières permettant de réduire les pertes de chaleur dans une maison, à la Bibliothèque de Pincourt.

Durant cette conférence, le conférencier abordera notamment les programmes : Novoclimat, Rénoclimat, Chauffez Vert, Habitation durable et LEED. Il parlera également du Financement innovateur pour des municipalités efficaces (FIME), du crédit d’impôt RénoVert et de la certification Rénovation Écohabitation.

À propos du conférencier

Ancien reporter à The Gazette et Habitabec, il a également collaboré à La Presse pendant 15 ans. Journaliste spécialisé en maisons saines et écologiques depuis 1989, il a notamment formé les employés de Réno-Dépôt en rénovation saine pour la SCHL. Également formateur et consultant en maisons écologiques, il a livré de nombreuses conférences dans des municipalités, des chambres de commerce, des salons grand public et des colloques.

Pour assister à cette conférence, il suffit de communiquer avec les responsables de la bibliothèque en appelant au 514 425-1104, poste 6244.