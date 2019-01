Le Houston Avenue Bar & Grill s’installe au centre-ville de Trois-Rivières

C’est maintenant officiel, un restaurant de la chaîne Houston Avenue Bar & Grill s’installera dans les anciens locaux de la boîte à chanson La P’tite Grenouille, qui a fermé ses portes dimanche dernier au cœur du centre-ville de Trois-Rivières.

Propriété de Gestion Tomlinson inc., avec son président Philip Tomlinson en tête, le nouveau restaurant ouvrira officiellement ses portes en mars prochain. Les travaux de rénovation débuteront à compter de cette semaine dans les anciens locaux connus pour avoir abrité pendant de nombreuses années le café-bar D’artagnan’s.

Houston Avenue Bar & Grill, membre du Groupe MTY, compte plus de 10 succursales à travers le Québec et l’Ontario et se donne pour mission de créer une ambiance stimulante tout en proposant une sélection de menus de qualité supérieure. Houston Avenue Bar & Grill offre une cuisine créative et innovatrice qui sait plaire même aux palais les plus sophistiqués. Travaillant avec des ingrédients saisonniers et fraîchement sélectionnés du marché, des poissons et viandes locales de la meilleure qualité qui soit, Houston est reconnu pour ses coupes de bœuf tendres et ses côtes levées savoureuses.

À propos de Gestion Tomlinson inc.

La compagnie de gestion est la propriété de Philip Tomlinson, propriétaire du restaurant Saint-Antoine de Trois-Rivières et de franchises Thaïzone dans la région de la Capitale.