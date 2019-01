Grippe et gastro-entérite: propagez la joie en 2019 pas un virus

Les rassemblements et les contacts rapprochés durant la période des Fêtes contribuent à la transmission de la grippe et de la gastro-entérite. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rappelle à la population que se soigner à la maison est la meilleure façon de diminuer la propagation de ces virus et d’éviter des visites à l’urgence.

« Au cours des dernières semaines, nous avons observé une augmentation progressive du nombre de cas de grippe détectés dans l’ensemble du Québec, signe du début précoce de la saison. Selon ces données préliminaires, il est cependant difficile de se prononcer sur l’intensité de la saison à venir. Dans le cas de la gastro-entérite, nous avons récemment constaté la présence du virus dans la communauté, notamment dans certains centres d’hébergement », indique docteur Jean-Pierre Trépanier.

Conseils pour éviter de transmettre un virus

La grippe et la gastro-entérite se transmettent facilement. Voici quelques conseils pour éviter la propagation de ces virus :

a) Rester à la maison jusqu’à ce que les symptômes aient disparu depuis :

- au moins 24 heures dans le cas de la grippe;

- au moins 48 heures dans le cas de la gastro-entérite;



b) Se laver régulièrement les mains;

c) Nettoyer régulièrement son environnement et les appareils sanitaires utilisés (ex. : comptoirs et autres surfaces que l’on touche souvent avec les mains, les toilettes et les lavabos);

d) Éviter de visiter des personnes vulnérables de son entourage, comme les bébés, les personnes âgées, les personnes hospitalisées ou les résidents dans un centre d’hébergement.

Où consulter?

Avant de se présenter à l’urgence de l’hôpital, le CISSS rappelle que, pour un problème de santé mineur, si cela nécessite de rencontrer un professionnel de la santé, il est pertinent de se diriger vers les bonnes ressources disponibles sur son territoire de résidence.

Si vous avez des inquiétudes ou des questions au sujet de votre santé ou celle d’un proche, appelez Info-Santé en composant le 811 afin de parler avec un professionnel de la santé. Des conseils de santé sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine; Si l’un de vos proches ou vous-même devez consulter un médecin pour un problème de santé :

• Vous avez un médecin de famille, communiquez avec ce dernier, il est votre premier recours.

• Si vous faites partie d'un Groupe de médecine de famille(GMF),vous avez un accès privilégié auprès de votre médecin de famille et à l'ensemble des professionnels du groupe. Le GMF vous assignera un rendez-vous personnalisé en fonction de vos besoins.